Embaixador da PUMA e estrela do hóquei sobre o gelo alemão, Leon Draisaitl, conta sobre sua motivação e suas metas na campanha “Only See Great" da PUMA

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A estrela do hóquei sobre o gelo alemão, Leon Draisaitl, falou sobre sua motivação em manter a performance no nível mais alto, em uma entrevista por vídeo com a empresa esportiva PUMA, em antecipação à nova temporada da NHL (Liga Nacional de Hóquei).

Após vencer o pré-jogo com sua equipe, Leon Draisaitl, que foi nomeado o jogador mais valioso em 2020, está mais do que pronto para abalar a iminente temporada que tem sua primeira partida em 13 de outubro.

“As premiações individuais são sempre ótimas. Sabe, elas mostram que seu trabalho árduo valeu a pena. Mas jogo em um esporte de equipe, certo? Então, ganhar o troféu final como equipe é mais importante no final das contas.”

Com a campanha “Only See Great", a PUMA explora a carreira dos embaixadores da sua marca, que falam de suas próprias trajetórias rumo à grandiosidade, ouvindo seus corações e tendo uma visão que ninguém mais tem.

Após chegar às semifinais com sua equipe na temporada passada, Leon agora busca pelas finais: “Espero que nós possamos dar o próximo passo na próxima temporada. Foi uma ótima trajetória, claro, mas quando você chega nesse ponto, você quer ganhar. Porém nos deparamos com uma equipe que era melhor que a gente. Tomara que na próxima temporada a gente seja essa equipe.”

Apesar de uma lesão grave, Draisaitl lutou nos últimos jogos da temporada. Teve que mudar seu mindset, mas sua motivação está mais alta do que nunca. Ele afirmou: “A grandiosidade se faz com consistência. Por isso, estou me preparando para a próxima temporada como faço para qualquer outra temporada, e, para mim, é importante fazer tudo de novo. Sabe, mostrar às pessoas que sou capaz de estar no meu auge todos os anos, a cada partida”, afirmou Leon.

A ideia da campanha “Only See Great” da PUMA foi inspirada no ícone cultural, empreendedor e filantropo Shawn “JAY-Z” Carter, que primeiro disse: “Eu só vejo coisas grandiosas. Eu não vejo coisas boas. Eu não vejo concessões. Devemos sempre nos dedicar para fazer algo grandioso, algo que vá durar.”

Para assistir à entrevista completa com Leon Draisaitl, clique AQUI.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, criando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há mais de 70 anos, a PUMA impulsiona incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 14 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

