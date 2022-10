Ambassadeur PUMA et star allemande du hockey sur glace, Leon Draisaitl partage sa motivation et ses objectifs à l’occasion de la campagne «Only See Great» de PUMA

PUMA Ambassador and German ice hockey star Leon Draisaitl shares his motivation and goals in PUMA’s “Only See Great” campaign (Photo: Business Wire)

PUMA Ambassador and German ice hockey star Leon Draisaitl shares his motivation and goals in PUMA’s “Only See Great” campaign

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--À l’approche de la nouvelle saison de la NHL, le champion allemand de hockey sur glace Leon Draisaitl a évoqué dans une interview vidéo réalisée pour la société d’articles de sport PUMA sa ferme détermination de rester un sportif de haut niveau.

Après avoir remporté le match préliminaire avec son équipe, Leon Draisaitl, qui a été nommé «Meilleur joueur 2020», est résolu à créer l’événement de la saison, et ce dès le premier match qui aura lieu le 13 octobre.

«Une récompense individuelle, c’est toujours formidable. Cela vous montre que votre travail acharné a porté ses fruits. Mais je pratique un sport d’équipe, n’est-ce pas? Donc, en fin de compte, remporter le trophée ultime en équipe, c’est le plus important!»

La campagne «Only See Great» (Voir grand, toujours) de PUMA retrace le parcours professionnel des ambassadeurs de la marque qui évoquent leur itinéraire vers l’excellence, se confient à cœur ouvert et décrivent leur vision comme jamais ils ne l’ont fait.

La saison dernière, après être parvenu aux demi-finales avec son équipe, Leon Draisaitl vise désormais la finale: «La saison prochaine, j’espère que nous pourrons passer à l’étape supérieure. Bien sûr, c’était un beau parcours. Quand vous arrivez jusque-là, vous voulez gagner! Mais l’équipe adverse était meilleure que nous. Cependant, j’espère que la saison prochaine, c’est nous qui serons les meilleurs.»

Malgré une grave blessure, Leon Draisaitl s’est battu vaillamment lors des derniers matchs de la saison. Il a dû changer d’état d’esprit, mais sa motivation est plus forte que jamais, a-t-il déclaré: «Pour exceller, il faut être constant. C’est pourquoi je me prépare pour la saison prochaine de la même manière que pour chaque saison: pour moi, c’est important de tout recommencer. C’est-à-dire: montrer aux gens que je suis capable d’être au sommet de ma forme chaque année et chaque soir», a déclaré Leon Draisaitl.

L’idée de la campagne «Only See Great» de PUMA lui a été inspirée par lune icône culturelle, l’entrepreneur et philanthrope JAY-Z, de son vrai nom Shawn Carter, qui a déclaré: «Je vois toujours grand. Pour moi, il ne s’agit pas de faire bien, mais de faire grand, sans compromis. Il faut toujours s’efforcer de faire quelque chose de grand, quelque chose qui durera.»

La version intégrale de l’interview de Leon Draisaitl est disponible ICI.

