移远通信携手紫光展锐助力5G LAN技术实现商用，推动工业互联网IT/OT深度融合

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日前，在移远通信、紫光展锐等产业创新力量的共同推动下，5G LAN（5G局域网）技术在工业生产、智能制造等领域已实现多个场景商用落地。

作为R16定义的关键特性之一，5G LAN是实现工业互联网IT（信息技术）/OT（操作技术）深度融合的基础技术，对5G+工业互联网的发展具有重要意义。

在5G LAN技术商用落地的进程中，紫光展锐率先发布的支持5G R16 Ready的基带芯片平台——V516发挥了巨大作用。基于该平台，移远通信与紫光展锐通力合作，推出了5G R16系列模组，助力5G LAN技术逐步走向成熟。

5G LAN技术，工业互联网创新发展的重要工具

顾名思义，5G LAN 是基于5G网络和5G终端接入能力的LAN服务，同时，5G LAN具有二层转发能力，组建灵活、直接互通，且在空间拓展性、移动性、安全性等方面表现优异，可为LAN内的5G终端提供终端互通或终端隔离等灵活的通信服务。

随着5G技术的迅速发展，5G LAN在专网部署中发挥着巨大的作用，特别是在工业场景下，5G LAN成为了工业互联网创新发展的重要工具。有了5G LAN技术的参与，不仅能节约工业互联网建网成本，还能降低产线5G改造以及工业互联网维护难度，实现灵活适配，从而大大提高生产效率。

一网多用，5G LAN赋能柔性生产

由于5G LAN技术具有即插即用、跨域组网、网络确定性等明显优势，因此在园区网络搭建、工业PLC等领域有着非常广阔的应用前景。在网络运营商及相关产业的大力推动下，5G LAN技术在工业生产、智能制造等领域已实现商用落地，对推动工业互联网的实施以及智能制造的深化转型有着积极意义。

5G LAN技术可赋能5G专网的升级，以5G LAN一张网络替代多张物理网络，简化了网络架构的同时还提升了网络效率和产线可用性，实现了组网成本和维护成本的同步下降。得益于移远模组成熟的5G LAN技术，国内基于5G LAN技术的“5G专网PLUS”已在某汽车品牌生产车间实现商用，全方位验证了5G LAN在工业控制层的技术可行性和生产可用性，为柔性生产提供了新型网络基础。

将5G LAN技术应用于工业生产内网，不仅能为产线设备 “剪辫子”，还不用增加额外配置，部署效率非常高。浙江宁波某企业作为全国5G LAN工业互联网商用试点，在移远模组的赋能下，已经对其精密压铸件制造工厂进行升级，打造了柔性编排工业现场网，让5G深入工业生产现场，通过极简工业互联网，实现下挂设备即插即用、动态产线调整等，解决了企业过去面临的网络部署繁琐、网络调配难度大等痛点，展现了5G LAN在赋能柔性生产方面的强大能力。

携手紫光展锐，助推全连接工厂建设

目前，移远通信拥有多款支持5G LAN技术的5G模组，且已实现商用，包括RG500U、RG200U、RM500U等LGA、M.2、Mini PCIe封装模组。

上述支持5G LAN技术的移远模组均基于紫光展锐V516芯片平台开发，在V516多项5G R16关键技术的加持下，除了5G LAN，移远5G模组还支持CAG、网络切片、uRLLC等特性，可靠性达99.99%，并支持毫秒级空口时延以及精度达1us的5G网络高精度授时，可满足智能电网差动保护、工业制造高精度机器协作、仓储物流多车协同以及工业局域网等诸多行业应用的需求，有效降低5G R16技术的行业应用门槛，推动5G技术惠及千行百业。

与此同时，搭载展锐V516芯片平台的移远5G模组还支持QuecOpen CPU开发，支持Wi-Fi 6方案、WebUI方案、语音方案、FOTA方案、SLA方案、功耗控制方案，并可提供丰富易用的API接口，方便客户进行二次开发，最大程度地满足客户定制化开发以及行业低功耗的需求。

移远通信首席运营官张栋表示：

“紫光展锐是移远通信重要的芯片合作伙伴，特别是在5G领域，近年来，在紫光展锐等伙伴的大力支持下，移远通信在5G模组的开发以及5G技术的创新方面取得了领先的成绩。接下来，移远通信将持续深耕R16等物联网产业前沿技术，聚焦行业痛点和客户需求，携手紫光展锐，不断推出性能更好、性价比更优的产品，为各行各业的数字化转型赋能。”

紫光展锐工业电子执行副总裁黄宇宁表示：

“紫光展锐作为当前全球公开市场3家能够提供5G芯片的企业之一，致力于支撑工业体系和社会的智能化，始终通过5G底层核心技术赋能合作伙伴实现创新。紫光展锐V516面向垂直行业，可满足智能电网、智能制造、智慧建筑、智慧物流、智慧港口等5G R16应用场景需求，催生新的数字生态。我们愿与移远这样的全球领先模组伙伴持续深化合作，共同推出更丰富的5G R16行业解决方案，加速5G R16应用规模落地。”

在推进5G LAN相关技术走向成熟的道路上，移远通信与行业伙伴积极合作，共同推进5G专网发展。在第五届 “绽放杯”5G应用征集大赛通用产品专题赛中，移远通信参与联合申报的“基于R16的5G LAN网关“项目荣获二等奖和最佳创意奖。

目前，5G LAN技术已经具备了规模部署的条件，将有效推动工业互联网IT/OT深度融合。无论是在5G产品的开发还是在5G技术的创新应用方面，移远通信一直走在前列，未来，移远通信将继续深耕5G领域，携手上下游伙伴，不断探索和创新，在R16时代继续助推各行各业的智能化、数字化升级。

关于移远通信

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