Esri和ROSHN聯手，為沙烏地阿拉伯的房地產開發帶來地理空間科技

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ROSHN是沙烏地阿拉伯王國的國家級房地產開發商，得到該國公共投資基金(PIF)的支持。公司大力支持政府提高住屋自有率，同時致力於提供高品質的生活水準，建造的社區既保留了該國的傳統風貌，又能夠符合居民不斷演變的願望。為支持公司願景並支援該地區正在進行中的專案，ROSHN已與智慧定位領域的全球領導者Esri簽署諒解備忘錄(MOU)。

該協定使ROSHN能夠利用Esri的一系列地理資訊系統(GIS)產品和解決方案，改善沙烏地阿拉伯國內2億平方公尺永續街區的規劃和開發。

ROSHN營運長Sabah Barakat表示：「無論是對ROSHN還是更廣泛的房地產界而言，本次合作都是難得的發展良機。除了在ROSHN的新社區開發中部署最新的GIS應用軟體外，我們還將與Esri合作，在沙烏地阿拉伯境內大力推廣GIS概念，包括設計用於沙烏地阿拉伯國內市場的商業用產品。」

ROSHN的首個專案SEDRA位於利雅德哈利德國王國際機場正南面，是一個步行社區，並有包括綠地、自行車道、醫院、醫療中心、學校、清真寺和零售商店等。在Esri的GIS技術支援下，ROSHN對此類專案能夠有更好的規劃，其工作人員能夠以地理空間方式分析開發專案並查看資料，以瞭解專案對周圍環境的影響，確定它們是否符合社區需求，建造過程也將更有效率。

Esri區域公共部門負責人Adel Bolbol Fernandez博士表示：「這是對建築、工程和營造(AEC)界產生正向影響的機會，我們不僅將推薦地理空間科技相關的最佳實務，還會將最新的地理空間工具和產品應用於整個沙烏地阿拉伯的AEC產業流程。此舉也將有助於該地區地理空間實務的轉型和發展，以及資料標準的採用。」

這份諒解備忘錄還旨在進一步加強當地承包商在上述地理資訊系統最佳實務方面的知識，這些承包商在該國旨在發展本地企業的「2030年願景」中扮演舉足輕重的角色。Barakat補充道：「合作將可強化當地供應鏈，讓沙烏地阿拉伯王國在這項關鍵技術上居於領先地位。」

如欲詳細瞭解AEC專業人士如何利用Esri的GIS技術，請造訪esri.com/en-us/industries/aec/overview。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供在地支援。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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