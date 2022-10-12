Esri和ROSHN联手，为沙特阿拉伯房地产开发带来地理空间技术

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ROSHN是沙特阿拉伯王国的国家级房地产开发商，得到该国公共投资基金(PIF)的支持。公司大力支持政府提高住房自有率，同时致力于提供高质量的生活水平，建造的社区既保留了该国的传统风貌，又能够实现居民不断提高的愿望。为实现公司愿景并支持该地区正在进行中的项目，ROSHN已与情报智能领域的全球领导者Esri签署了一份谅解备忘录(MOU)。

该协议使ROSHN能够利用Esri的一系列地理信息系统(GIS)产品和解决方案，改善沙特阿拉伯国内2亿平方米可持续街区的规划和开发。

ROSHN首席运营官Sabah Barakat表示：“无论是对ROSHN还是更广泛的房地产界而言，本次合作都是一次难得的发展良机。除了在ROSHN的新社区开发中部署最新的GIS应用外，我们还将与Esri合作，在沙特阿拉伯境内大力推广GIS理念，包括设计面向沙特国内市场的商业化产品。”

ROSHN的首个项目SEDRA位于利雅得哈利德国王国际机场正南面，是一个步行社区，配套包括绿地、自行车道、医院、医疗中心、学校、清真寺和零售店等。在Esri的GIS技术支持下，ROSHN能够更好地规划此类项目，其工作人员能够以地理空间方式分析开发项目并查看数据，以了解项目对周围环境的影响，确定它们是否满足社区需求，建设过程也将更为高效。

Esri区域公共部门负责人Adel Bolbol Fernandez博士表示：“这是一个对建筑、工程和施工(AEC)界产生积极影响的机会，我们不仅将推荐地理空间技术相关的最佳实践，还会将最新的地理空间工具和产品应用于整个沙特阿拉伯的AEC行业流程。此举也将助推该地区地理空间实践的转型和发展，以及数据标准的采用。”

这份谅解备忘录还旨在进一步丰富当地承包商在上述地理信息系统最佳实践方面的知识，这些承包商在该国旨在发展本地企业的“2030年愿景”中发挥着举足轻重的作用。Barakat补充道：“合作将赋能当地供应链发展，让沙特阿拉伯王国处于这项关键技术的最前沿。”

如需详细了解AEC专业人士如何利用Esri的GIS技术，请访问esri.com/en-us/industries/aec/overview。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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