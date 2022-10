Esri e ROSHN unem forças para trazer tecnologia geoespacial ao desenvolvimento imobiliário da Arábia Saudita

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A ROSHN, incorporadora imobiliária nacional do Reino da Arábia Saudita, respaldada pelo Fundo de Investimento Público (PIF) do país, apoia os esforços do governo para elevar as taxas de propriedade imobiliária, enquanto oferece padrões de vida de alta qualidade. O desenvolvedor da Arábia Saudita constrói comunidades que contemplam tanto a herança da nação como as aspirações dos residentes em evolução. Para dar suporte à sua visão e projetos em curso na região, a ROSHN assinou um memorando de entendimento (MOU) com a Esri, líder mundial em inteligência de localização.

O acordo permite que a ROSHN adote o conjunto de produtos e soluções do sistema de informações geográficas (GIS) da Esri para aprimorar o planejamento e o desenvolvimento de 200 milhões de metros quadrados de bairros sustentáveis em toda a Arábia Saudita.

"Este é um desenvolvimento incrivelmente empolgante para a ROSHN e o setor imobiliário mais amplo", disse Sabah Barakat, diretor de operações da ROSHN. "Além de implantar os mais recentes aplicativos GIS no desenvolvimento de novas comunidades da ROSHN, também iremos cooperar com a Esri para avançar o conceito de GIS na Arábia Saudita, incluindo o design de produtos comerciais a serem utilizados no mercado doméstico."

O primeiro projeto da ROSHN, SEDRA, localizado ao sul do Aeroporto Internacional King Khalid em Riad, é uma comunidade transitável, com espaços verdes, ciclovias, hospitais, centros médicos, escolas, mesquitas e lojas de varejo. O acesso à tecnologia GIS da Esri irá permitir que a ROSHN planeje melhor projetos como este, ao permitir que a equipe analise e visualize desenvolvimentos geoespaciais a fim de verificar como os projetos impactam o ambiente ao redor, determinar se satisfazem as necessidades da comunidade e concretizar os mesmos com mais eficiência.

"Esta é uma oportunidade de impactar positivamente a comunidade de arquitetura, engenharia e construção (AEC), ao recomendar as melhores práticas de tecnologia geoespacial e expor processos industriais de AEC às mais recentes ferramentas e produtos geoespaciais em toda a Arábia Saudita", disse o Dr. Adel Bolbol Fernández, líder do setor público regional da Esri. "Isto também dará suporte à transformação e o desenvolvimento de práticas geoespaciais bem como a adoção de padrões de dados dentro da região."

Este MOU também visa enriquecer ainda mais o conhecimento dos empreiteiros locais sobre as melhores práticas de GIS, que desempenham um papel essencial na Visão 2030 do país para desenvolver empresas locais. Barakat também acrescentou que "isto irá capacitar as cadeias de fornecimento locais e colocar o Reino na vanguarda de uma tecnologia crucial."

Para saber mais sobre como os profissionais de AEC podem usar a tecnologia GIS da Esri, acesse esri.com/en-us/industries/aec/overview.

Sobre a Esri

A Esri, líder de mercado mundial em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aprimorar os resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri está implantado em mais de 350.000 organizações em todo o mundo e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia e Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que fornecem suporte local em mais de 100 países nos seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as mais inovadoras soluções para a transformação digital, a Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas. Acesse esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços citados aqui podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.