Esri et ROSHN unissent leurs forces pour apporter la technologie géospatiale au développement immobilier saoudien

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--ROSHN, le promoteur immobilier national du royaume d'Arabie saoudite, accompagné par le Fonds public d'investissement (PIF) du pays, soutient les efforts du gouvernement visant à accroître les taux d'accession à la propriété et à offrir un niveau de vie de haute qualité. Le promoteur saoudien construit des communautés qui tiennent compte à la fois du patrimoine de la nation et de l'évolution des aspirations des résidents. Afin de promouvoir sa vision et ses projets en cours dans la région, ROSHN a signé un protocole d'accord (MOU) avec Esri, le leader mondial du marché de l'intelligence géospatiale.

L'accord permettra à ROSHN d'adopter la gamme de produits et de solutions SIG (Système d'Information Géographique) d'Esri afin de renforcer la planification et le développement de 200 millions de mètres carrés de quartiers durables à travers l'Arabie saoudite.

« Cette évolution est à la fois véritablement passionnante pour ROSHN et pour le secteur de l’immobilier au sens large », déclare Sabah Barakat, directeur de l'exploitation de ROSHN. « En plus de déployer les dernières applications SIG au service du développement des nouvelles communautés de ROSHN, nous collaborerons avec Esri pour renforcer le principe du SIG en Arabie saoudite, notamment dans la conception de produits commerciaux destinés au marché domestique. »

SEDRA, le premier projet de ROSHN, situé juste au sud de l'aéroport international King Khalid de Riyad, est une communauté piétonne, avec des espaces verts, des pistes cyclables, des hôpitaux, des centres médicaux, des écoles, des mosquées et des commerces de détail. L'accès à la technologie SIG d'Esri permettra à ROSHN de renforcer la planification de projets comme celui-ci en offrant aux équipes la possibilité d'analyser et de visualiser géospacialement les développements afin d’étudier l’impact des projets sur l'environnement immédiat, déterminer s'ils répondent aux besoins de la communauté et les construire plus efficacement.

« C'est l'occasion d'exercer un impact positif sur la communauté centrée sur l'architecture, l'ingénierie et la construction (AEC) en recommandant les meilleures pratiques en matière de technologie géospatiale et en exposant les processus de l'industrie de l’AEC aux derniers outils et produits géospatiaux en Arabie saoudite », déclare le Dr Adel Bolbol Fernandez, responsable du secteur public régional d’Esri. « Cela renforcera également la transformation et le développement des pratiques géospatiales et favorisera l'adoption de normes en matière de données dans la région. »

Ce protocole d'accord vise aussi à enrichir davantage les connaissances des entrepreneurs locaux sur ces meilleures pratiques en matière de SIG, qui jouent un rôle clé dans le plan Vision 2030 du pays pour le développement des entreprises locales. Barakat ajoute également que « cela renforcera les chaînes d'approvisionnement locales et positionnera le Royaume à l'avant-garde d'une technologie indispensable ».

Pour en savoir plus sur la manière dont les professionnels de l’industrie de l'AEC peuvent utiliser la technologie SIG d'Esri, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/aec/overview.

