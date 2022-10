etisalat by e& présente une solution de maison intelligente intégrée à l'Engage Video Assistant de Radisys au GITEX Global

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, travaille en collaboration avec Etisalat EAU, connue sous la marque etisalat by e&, pour présenter sa solution de maison intelligente intégrée avec Engage Video Assistant (EVA) de Radisys au stand e& au GITEX GLOBAL 2022. L'inclusion de l'Engage Video Assistant, le premier bot vidéo 3-en-1 alimenté par l'IA, mettra en vedette les avantages d'ajouter une touche personnalisée à l'expérience de la maison intelligente, ainsi que la facilité d'inclure vidéo, voix et texte, ce qui permet d'offrir des solutions plus robustes. L’EVA permet aux fournisseurs de services de communication (CSP) de créer une expérience plus intime pour leurs clients en utilisant des réponses vidéo par des humains au lieu d'avatars générés par ordinateur.

Engage Video Assistant de Radisys:

Permet un engagement individuel et personnalisé avec des représentants d'entreprise ou des ambassadeurs de marque de confiance - à l'intermédiaire des appels vidéo en direct - tout en conservant la tonalité, l'attitude et le style authentiques de la marque.

Soutient les relations client stables en fournissant des réponses de valeur à partir de bots vidéo réalistes fondés sur la compréhension des intentions et des sentiments des clients, ce qui permet aux fournisseurs de services de communication de distinguer leurs services de ceux de leurs concurrents.

Fournit des réponses aux requêtes des clients dans un langage naturel et interactif, ce qui permet de s'exprimer avec facilité grâce à des expressions émotionnelles et des réponses vidéo précises alimentées par l'IA.

Alimente le calibrage de la solution de bot vidéo 3 en 1 répondant à tous les besoins de l'entreprise grâce à une interface visuelle interactive, des composants intuitifs et une plateforme facile à utiliser.

« etisalat by e& et Radisys travaillent de concert pour lancer une solution commerciale de maison intelligente qui intègre l'Engage Video Assistant (EVA) de Radisys à sa solution de maison intelligente », a déclaré Al Balasco, Responsable des Activités Médias et des Applications de base chez Radisys. « etisalat by e& sera la première société à intégrer EVA dans une solution de maison intelligente pour démontrer les avantages d'offrir une expérience technologique plus intime et humanisée à ses clients ».

Pour sa part, Dr Tamer El Toni, Vice-président principal, des Adjacences et des appareils numériques, chez etisalat par e& a souligné : « La collaboration Radisys et etisalat by e& contribue à fournir davantage de services et de technologies numériques aux Émirats Arabes Unis, démontrant comment l'innovation numérique permettra de nouvelles expériences client transformatrices et stimulera la croissance des revenus ». « L'ensemble complet d'outils et d'éléments constitutifs palimentés par l'IA de la solution Engage Video Assistant de Radisys permet à etisalat by e& d'ajouter facilement un engagement interactif à notre gamme de produits de la maison intelligente et d'offrir une expérience plus personnalisée à nos clients », a-t-il conclu.

En savoir plus sur Engage Video Assistant

Outre la démonstration du produit en collaboration avec etisalat by e&, Natasha Tamaskar, Responsable du marketing mondial, de la stratégie commerciale et de l’activité Digital Endpoints chez Radisys présentera le thème « Humanisation de la technologie — Comment Radisys exploite l'IA pour créer des expériences client intimes » le 11 octobre à 11h30 a.m. Durant la présentation, Tamaskar mettra en évidence plusieurs exemples de cas d'utilisation d'EVA et partagera les meilleures pratiques pour une intégration transparente et une mise en œuvre aisée du premier bot 3 en 1 au monde.

Pour assister aux démonstrations technologiques et en savoir plus sur Engage Video Assistant ou pour rencontrer les experts en télécommunications ouvertes de Radisys au GITEX, veuillez visiter notre stand Z2-A30 ou nous contacter sur open@radisys.com.

À propos de Radisys

Radisys, un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, permet aux fournisseurs de services de stimuler les transformations technologiques avec de nouveaux modèles économiques à architecture ouverte. Les solutions technologiques innovantes désagrégées et virtualisées de Radisys utilisent des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts pour stimuler la transformation au sein de l’industrie des télécommunications, tandis que son organisation de services de classe mondiale fournit l’expertise en intégration de systèmes nécessaire pour résoudre les défis de déploiement complexes auxquels sont confrontés les prestataires de communications et de contenu. Pour en savoir plus, consultez www.radisys.com.

À propos d'etisalat by e&, EAU

'etisalat by e&' est la marque représentant le pilier des télécommunications d'e& aux EAU (anciennement connue sous le nom d'Etisalat Group), exploitée par Etisalat EAU sur notre marché domestique. Conformément à sa stratégie actualisée, Etisalat EAU a pour mission de débloquer la valeur actionnariale, d'offrir des expériences client exceptionnelles et de générer des performances commerciales optimales.

Profitant de l'ère de la « renaissance de la connectivité », Etisalat EAU développera ses services numériques de base, en enrichissant les propositions de valeur des consommateurs grâce à des services numériques adaptés aux nouveaux modes de vie et aux demandes émergentes des consommateurs au-delà des services de télécommunications de base, dans des secteurs tels que les jeux, la santé et l'assurance. Etisalat EAU continuera également d'agir en tant que partenaire de confiance et conseiller des entreprises en activant leur connectivité et en répondant à leurs exigences au-delà de la connectivité.

Renforçant sa position de leader en tant qu'opérateur de télécommunications numérique champion de l'expérience client dans un monde numérique hyper connecté, Etisalat EAU fera pivoter une nouvelle demande durable dans des domaines avant-gardistes tels que les réseaux privés, les véhicules autonomes et l'IA. Pour en savoir plus sur Etisalat EAU, veuillez consulter le lien suivant : https://eand.com/en/telecom.jsp.

