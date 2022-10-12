Wasabi Technologies任命東南亞區域經理，擴大亞太區領導團隊，進一步擴大合作夥伴和客戶對熱雲儲存的採用

波士頓和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--熱雲儲存公司Wasabi Technologies宣佈，Sunny Chua加入公司並擔任區域經理，以因應東南亞地區對高效能、經濟型雲端儲存不斷成長的需求。在Chua的領導下，Wasabi將協助東南亞地區的合作夥伴和客戶利用雲端儲存解決方案來加速數位轉型計畫，使這些企業能充分利用自有資料，並改善雲端基礎設施的韌性。

Wasabi已在亞太地區大幅成長，該市場正迅速採用相關科技，從而引發了資料量的加速成長。在Wasabi擴張亞洲業務版圖之際，Chua為公司帶來超過20年的科技業經驗和廣泛的業務發展背景，有助於Wasabi接觸當地企業，並協助這些企業利用多雲策略來改善經濟效益和績效。Chua曾在惠普和微軟的亞太團隊中擔任業務發展職務，最近還曾在科技領域的區域初創企業中培養進入市場的領導團隊。在促進亞太地區的合作夥伴聯盟和關係方面，Chua的經驗將發揮重要作用。

Chua表示：「東協地區資料量的爆炸性成長帶來對高效資料管理解決方案的需求。此類解決方案必須簡單易用而又經濟實惠，讓企業能夠安心地把時間用於自己的業務創新和啟動上。我很高興能加入一家專注於提供卓越雲端儲存的公司。」

此外，Wasabi正在擴大東南亞地區的業務版圖，與多家企業建立了新的合作夥伴關係，包括Equinix、HYCU、Hanwha、Veeam、SiS Distribution和OneT Solutions。在任命Chua之前，Wasabi最近還任命了負責澳洲和日本市場的區域經理，並聘請Michael King擔任增設的亞太區副總裁兼總經理一職。這些新任命緣於Wasabi在東京、大阪、雪梨以及最近於新加坡開設的四大儲存區。

Wasabi為世界各地的企業提供快速、實惠、高度可靠的雲端資料儲存服務，其成本僅為超大規模大型供應商或企業內部儲存的五分之一，對出口或API請求不收費，也避免了複雜的分層。該公司在雲端儲存市場的發展態勢強勁，2020年至2021年收入增加了一倍多，在100多個國家和全球13個儲存區（包括目前在亞太地區的四個儲存區）擁有4萬多家客戶。Wasabi最近宣佈，在完成2.5億美元的新融資後，已經實現獨角獸地位，估值超過11億美元。這些資金將協助公司擴展到更多的垂直市場和地區，同時也是對Wasabi為世界提供新一代雲端儲存架構願景的認可。

Wasabi Technologies將參加10月11日至12日在新加坡舉行的2022年亞洲雲端運算展覽會，攤位號碼為F45，屆時當地管理層、合作夥伴和客戶都將到場。歡迎在新加坡時間10月12日上午9:45-10:05，與Wasabi亞太區副總裁兼總經理Michael King一起在數位轉型館(Digital Transformation Theater)參加小組討論，Wasabi合作夥伴Equinix和Veeam將分享如何為企業發掘邊緣運算的全部潛力。King還將於新加坡時間10月12日上午11:45至中午12:05在下一代雲端策略館(Next-Gen Cloud Strategy Theater)發表演講，介紹下一代雲端架構如何改變企業使用資料儲存的方式。

關於Wasabi Technologies

Wasabi為世界各地的企業提供簡單、可預測且平價的熱雲儲存。公司讓各企業能夠以相當於競爭對手五分之一的價格儲存和即時存取無限量的資料，而且沒有複雜的層級或不可預測的網路出口費用。Wasabi備受全球數以萬計客戶的信任，是公認的科技發展飛快和極具遠見的公司之一。Wasabi由Carbonite共同創伴人和雲端儲存先驅David Friend和Jeff Flowers創建，是總部位於波士頓的私人公司。Wasabi是波士頓紅襪棒球隊的驕傲合作夥伴，也是利物浦足球俱樂部和波士頓棕熊冰球隊的官方雲端儲存合作夥伴。

歡迎在Twitter、 Facebook、Instagram和The Bucket上關注並與Wasabi互聯。

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