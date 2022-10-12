Wasabi Technologies任命东南亚区域经理，扩大亚太区领导团队，进一步扩大合作伙伴和客户对热云存储的采用

波士顿和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--热云存储公司Wasabi Technologies宣布，Sunny Chua加入公司并担任区域经理，以应对东南亚地区对高性能、经济型云存储不断增长的需求。在Chua的领导下，Wasabi将帮助东南亚地区的合作伙伴和客户通过云存储解决方案加速数字化转型计划，使这些企业能充分利用自有数据，提高云基础设施的韧性。

Wasabi已在亚太区取得大幅增长，该市场正迅速采用相关技术，从而引发了数据量的加速增长。在Wasabi进行亚洲业务版图扩张之时，Chua为公司带来超过20年的技术行业经验和广泛的业务发展背景，有助于Wasabi更好地开展当地企业业务，助力这些企业通过多云战略来提高经济效益和绩效。Chua曾在惠普和微软的亚太团队中担任业务发展职务，最近还曾在技术领域的区域初创企业中培养市场领导团队。在促进亚太地区的合作伙伴联盟和关系方面，Chua的经验将发挥重要作用。

Chua表示：“ 东盟地区数据量的爆炸性增长带来对高效数据管理解决方案的需求。此类解决方案必须简单易用而又经济实惠，让企业能够安心地把时间用于自己的业务创新和启动上。我很高兴能加入一家专注于提供卓越云存储的公司。”

此外，Wasabi正在扩大东南亚地区的业务版图，与多家企业建立了新的合作伙伴关系，包括Equinix、HYCU、Hanwha、Veeam、SiS Distribution和OneT Solutions。在任命Chua之前，Wasabi最近还任命了负责澳大利亚和日本市场的区域经理，并聘请Michael King担任增设的亚太区副总裁兼总经理一职。这些新任命缘于Wasabi在东京、大阪、悉尼以及最近的新加坡开设的四大存储区。

Wasabi为世界各地的企业提供快速、实惠、高度可靠的云数据存储服务，其成本仅为超大规模大型供应商或企业内部存储的五分之一，对出口或API请求不收费，也避免了复杂的分层。该公司在云存储市场发展势头强劲，2020年至2021年收入翻了一倍多，在100多个国家和全球13个存储区（包括目前在亚太区的四个存储区）拥有4万多家客户。Wasabi最近宣布，在完成2.5亿美元的新融资后，已经实现独角兽地位，估值超过11亿美元。这些资金将助力公司扩展到更多的垂直市场和地区，同时也是对Wasabi向世界提供新一代云存储架构愿景的认可。

Wasabi Technologies将参加10月11日至12日在新加坡举行的2022年亚洲云计算展览会，展位号为F45，届时当地管理层、合作伙伴和客户都将到场。欢迎在新加坡时间10月12日上午9:45-10:05，与Wasabi亚太区副总裁兼总经理Michael King一起在数字化转型展馆(Digital Transformation Theater)参加小组讨论，Wasabi合作伙伴Equinix和Veeam将分享如何为企业发掘边缘计算的全部潜力。King还将于新加坡时间10月12日上午11:45至中午12:05在下一代云战略展馆(Next-Gen Cloud Strategy Theater)发表演讲，介绍下一代云架构如何改变企业使用数据存储的方式。

关于Wasabi Technologies

Wasabi为世界各地的企业提供简单、可预测且能负担得起的热云存储。公司让各企业能够以相当于竞争对手五分之一的价格存储和即时访问无限量的数据，而且没有复杂的层级或不可预测的网络出口费用。Wasabi备受全球数以万计客户的信任，是公认的技术发展飞快和极具远见的公司之一。Wasabi由Carbonite联合创始人和云存储先驱David Friend和Jeff Flowers创建，是一家总部位于波士顿的私营公司。Wasabi是波士顿红袜棒球队的骄傲合作伙伴，也是利物浦足球俱乐部和波士顿棕熊冰球队的官方云存储合作伙伴。

欢迎在Twitter、 Facebook、Instagram和The Bucket上关注和联系Wasabi。

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