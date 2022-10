American Tower et Airtel Africa annoncent un partenariat stratégique

JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Les opérations africaines d'American Tower (ATC Africa) et Airtel Africa plc (Airtel Africa, ou le Groupe) ont annoncé, aujourd'hui, avoir conclu un accord pluriannuel multiproduit, tirant parti du vaste portefeuille de sites de communication d'ATC Africa et de nouvelles capacités de développement de sites et de produits à travers ses sites au Kenya, au Niger, au Nigeria et en Ouganda et ce pour soutenir le déploiement du réseau d'Airtel Africa. Grâce à leurs efforts combinés, les entreprises prévoient d’augmenter considérablement la connectivité sur le continent, d'étendre l'inclusion numérique aux communautés mal desservies et de faire progresser leurs objectifs communs quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Tous les nouveaux développements de sites dans le cadre de l'accord seront conformes aux nouvelles spécifications de sites écologiques d'ATC Africa, ce qui devrait réduire considérablement la dépendance aux combustibles fossiles, tout en faisant progresser les progrès d'American Tower vers la réalisation de ses objectifs scientifiques (SBT). En outre, ce partenariat stratégique devrait réduire la vulnérabilité d’ATC Africa et d’Airtel Africa à la volatilité des prix du carburant. Les parties se sont également engagées à continuer à travailler ensemble pour convertir progressivement les sites de télécommunications existants pour les aligner sur les spécifications des sites verts d'ATC Africa.

En outre, Airtel Africa et ATC Africa s'associeront pour offrir une formation sur les compétences en technologies de l'information et des communications aux communautés mal desservies dans le cadre de leurs programmes respectifs de kiosques et de communautés numériques. Et il est prévu de déployer plus de 200 Communautés Numériques sur ces marchés dans les années à venir, dans le cadre de ce même partenariat.

Marek Busfy, Premier Vice-Président et PDG d'ATC Africa a dit à ce sujet: « Au cours des dernières années, ATC Africa a réalisé des investissements avant-gardistes pour s’assurer que nous réalisons des réductions tangibles de notre consommation de combustibles fossiles sur site en Afrique ».

À ce jour, ATC Africa a investi environ 300 millions de dollars dans des améliorations de l'efficacité énergétique, des déploiements d'énergies renouvelables et des solutions de stockage d'énergie pour réduire la dépendance sur site aux combustibles fossiles. La société a également prévu des investissements supplémentaires pour financer de futures améliorations de l’efficacité énergétique.

Et Busfy d’ajouter : « Alors que nous étendons de manière sélective les services de plate-forme que nous offrons, nous démontrons notre engagement à introduire des sources d'énergie nouvelles et renouvelables pour alimenter nos sites, ce qui protège l'industrie, nos clients et les consommateurs de la volatilité actuelle et future des prix du carburant. Les objectifs environnementaux d'Airtel Africa sont alignés sur les nôtres et, à mesure que nous étendons notre rayonnement numérique sur le continent africain, nous restons déterminés à réduire les émissions de GES parallèlement à notre croissance. De plus, grâce à notre programme de communautés numériques, nous serons en mesure d'améliorer de manière significative la qualité de vie sur nos marchés grâce à la connectivité. »

Commentant cet accord historique, Segun Ogunsanya, PDG d'Airtel Africa, a déclaré : « La société a une fois de plus démontré son engagement à créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires en souscrivant à un modèle de croissance durable sur le plan environnemental. La citoyenneté corporative d'Airtel Africa nous oblige à étendre la couverture à des zones de plus en plus reculées - et le respect de cette obligation est nécessaire pour établir un partenariat durable avec un acteur de l'industrie partageant les mêmes idées. Nous continuons d'investir dans les infrastructures et les réseaux de distribution dans les pays où nous opérons pour soutenir leurs économies et leurs communautés. La durabilité est au cœur de notre stratégie, motivée par notre objectif corporatif de transformer des vies à travers l'Afrique et d'aider les personnes, les entreprises et les gouvernements à accéder à une meilleure connectivité ».

American Tower, l'une des plus grandes FPI mondiales, est un propriétaire, exploitant et développeur indépendant de premier plan de biens immobiliers de communication multilocataires avec un portefeuille d'environ 222 000 sites de communication et une empreinte hautement interconnectée d'installations de centres de données aux États-Unis.

Nous avons établi notre présence en Afrique en 2011 et exploitons aujourd'hui plus de 23 000 sites au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Niger, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Ouganda.

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" concernant les buts, les convictions, les attentes, les stratégies, les objectifs, les plans, les résultats d'exploitation futurs et les hypothèses sous-jacentes et autres déclarations d'American Tower qui ne sont pas nécessairement basés sur des faits historiques.

Airtel Africa est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile, avec une présence dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est et en Afrique centrale et occidentale.

