BIOCORP et MERCK KGaA, Darmstadt, Allemagne, signent un nouveau partenariat pour la délivrance intelligente de médicaments

ISSOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, société leader en science et technologie, ont conclu un accord pour le développement et la fourniture d'une version spécifique du dispositif Mallya comme accessoire pour l'un des dispositifs d'administration de médicaments de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Fabriqué à Clermont-Ferrand (France), Mallya est un dispositif intelligent pour stylos injecteurs, qui recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application sur smartphone. Mallya a été le premier de sa catégorie à recevoir le marquage CE (dispositif médical) et des versions commerciales pour stylos injecteurs d'insuline sont déjà disponibles et distribuées en Europe et dans d'autres pays. Des accords majeurs ont déjà été signés par BIOCORP avec Sanofi, Novo Nordisk et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, pour développer des versions spécifiques de la technologie dans le domaine de l'insuline et de l'hormone de croissance humaine (HGH).

Les entreprises de santé BIOCORP et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, vont développer une nouvelle version de Mallya afin d’aider les patients à surveiller leur injection pendant leur traitement. Le dispositif gardera automatiquement la trace des doses injectées grâce à un horodatage et indiquera si le produit est correctement administré, ceci dans le but d'aider les patients à s'auto-injecter et les rassurer.

Les clauses financières du partenariat comprennent des paiements de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, jusqu'à 5 millions d'euros pour le développement du produit au cours des trois premières années de la collaboration. Les revenus supplémentaires devraient atteindre 8 millions d'euros au cours des cinq premières années suivant le lancement, en fonction des étapes commerciales et de l'adoption des dispositifs Mallya par les patients de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, avec un potentiel de hausse supplémentaire au cours des années suivantes.

"Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, qui étend notre collaboration à d’autres domaines thérapeutiques. Nous avions déjà annoncé qu'il existe une grande opportunité pour notre dispositif connecté Mallya dans différentes aires thérapeutiques. Comme dans le diabète, Mallya vise à réduire le stress des patients et à améliorer l'observance de leur traitement pour optimiser et sécuriser les résultats ", a déclaré Éric Dessertenne, CEO de BIOCORP.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 74 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.