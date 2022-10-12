新韓資產管理公司選擇Burgiss進行私人資本基準分析

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--私人資本市場資料和分析的領導廠商Burgiss今天宣布，韓國首屈一指的資產管理公司新韓資產管理公司(Shinhan Asset Management)已選擇讓Burgiss來幫助其開發更穩健和更相關的基準分析方法。

與其他許多韓國資產所有者一樣，新韓資產管理公司對另類資產的配置迅速增加，因此需要更可靠、更具可比性的業績資料。新韓資產管理公司之所以選擇Burgiss，是因為後者可提供全球關於私人資本基金、組合型基金及其持股的最全面、最準確的資料集，包括超過1.2萬支私人基金自成立開始的季報酬和現金流資料，這些基金的承諾資本超過9.6萬億美元。新韓資產管理公司將利用這些寶貴的資料來支援其在國內外各種基金策略中的基金選擇，包括私募股權、基礎建設、房地產和私人債務。Burgiss的資料還將用於確定新韓資產管理公司的資產配置構想，以加強其投資決策流程，從而使其終端客戶受惠。

新韓資產管理公司全球另類投資負責人Kyuhuhn Yeon表示：

「隨著對另類投資的配置越來越多，以及這種產品在客戶中的受歡迎程度越來越大，我們必須擁有公正、全面的資料，使我們能夠做出正確的投資決策，這是非常重要的。我們對Burgiss提供的高品質資料感到滿意，而這些資料在其他地方是看不到的。」

Burgiss亞太區客戶關係負責人Wyn James表示：

「我們很高興能夠擴大在韓國的業務，讓新韓資產管理公司加入Burgiss的行列。新韓資產管理公司已經確認了Burgiss私人資本市場資料和分析的無與倫比品質，我們期待著與他們的團隊合作，進一步改善他們的高品質投資管理流程。」

關於新韓資產管理公司

新韓資產管理公司總部位於首爾，是韓國首屈一指的資產管理公司，截至2022年9月23日，旗下管理資產達111.12兆韓元（約合778億美元）。該公司是新韓金融集團(Shinhan Financial Group)的子公司，也是韓國第一家私募股權基金管理公司。自1996年8月成立以來，新韓資產管理公司一直在提供滿足客戶多樣化投資需求的金融產品和資產管理服務。新韓資產管理公司正在創造客戶可以信任和滿意的結果，並正在成長為一家頂級ESG（環境、社會與治理）公司，擴大了對社會責任投資的範圍。

關於Burgiss

Burgiss是一家為投資人提供資料和分析解決方案的全球性供應商，在市場上居於領先地位。我們在另類投資領域擁有超過30年的專長，可提供無與倫比的資料、分析和透明度，使資產所有者、資產管理者和金融仲介能夠評估和管理複雜的投資組合。Burgiss的解決方案為30多個國家的1,000多名客戶提供服務，提供的資料代表著超過15兆美元的資產。

我們在美洲、歐洲、中東和非洲及亞太區設有辦事處，利用我們的網路和專長，專注於客戶在各個地區的不同需求，為他們提供服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。