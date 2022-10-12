新韩资产管理公司选择Burgiss进行私人资本基准分析

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--私人资本市场数据和分析的领先提供商Burgiss今天宣布，韩国首屈一指的资产管理公司新韩资产管理公司(Shinhan Asset Management)已选择让Burgiss来帮助其开发更稳健和更相关的基准分析方法。

与其他许多韩国资产所有者一样，新韩资产管理公司对另类资产的配置迅速增加，因此需要更可靠、更具可比性的业绩数据。新韩资产管理公司之所以选择Burgiss，是因为后者可提供全球范围内关于私人资本基金、组合型基金及其持股的最全面、最准确的数据集，包括超过1.2万支私人基金自成立伊始的季度回报和现金流数据，这些基金的承诺资本超过9.6万亿美元。新韩资产管理公司将利用这些宝贵的数据来支持其在国内外各种基金策略中的基金选择，包括私募股权、基础设施、房地产和私人债务。Burgiss的数据还将用于确定新韩资产管理公司的资产配置构想，以加强其投资决策流程，从而使其终端客户受益。

新韩资产管理公司全球另类投资负责人Kyuhuhn Yeon表示：

“随着对另类投资的配置越来越多，以及这种产品在客户中的受欢迎程度越来越大，我们必须拥有公正、全面的数据，使我们能够做出正确的投资决策，这是非常重要的。我们对Burgiss提供的高质量数据感到满意，而这些数据在其他地方是看不到的。”

Burgiss亚太区客户覆盖负责人Wyn James表示：

“我们很高兴能够扩大在韩国的业务，让新韩资产管理公司加入Burgiss的行列。新韩资产管理公司已经确认了Burgiss私人资本市场数据和分析的无与伦比质量，我们期待着与他们的团队合作，进一步改善他们的高质量投资管理流程。”

关于新韩资产管理公司

新韩资产管理公司总部位于首尔，是韩国首屈一指的资产管理公司，截至2022年9月23日，旗下管理资产达111.12万亿韩元（约合778亿美元）。该公司是新韩金融集团(Shinhan Financial Group)的子公司，也是韩国第一家私募股权基金管理公司。自1996年8月成立以来，新韩资产管理公司一直在提供满足客户多样化投资需求的金融产品和资产管理服务。新韩资产管理公司正在创造客户可以信任和满意的结果，并正在成长为一家顶级ESG（环境、社会与治理）公司，扩大了对社会责任投资的范围。

关于Burgiss

Burgiss是一家为投资者提供数据和分析解决方案的全球性供应商，在市场上居于领先地位。我们在另类投资领域拥有超过30年的专长，可提供无与伦比的数据、分析和透明度，使资产所有者、资产管理者和金融中介能够评估和管理复杂的投资组合。Burgiss的解决方案为30多个国家的1,000多名客户提供服务，提供的数据代表着超过15万亿美元的资产。

我们在美洲、欧洲、中东和非洲及亚太区设有办事处，利用我们的网络和专长，专注于客户在各个地区的不同需求，为他们提供服务。

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