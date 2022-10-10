Fortitude Re通过流动再保险交易继续打造日本特许经营业务

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--百慕大首屈一指的多险种再保险公司的母公司FGH Parent, L.P (“Fortitude Re”)今天宣布与一家领先的日本人寿保险公司签署流动再保险交易。Fortitude Re通过其位于百慕大的子公司Fortitude International Reinsurance Limited签署了这项交易。

Fortitude Re首席执行官Alon Neches评论道：“我们很高兴提供战略性再保险能力，帮助我们的合作伙伴实现风险、资本和增长愿望，从而继续支持日本保险业的大客户。我们在该地区看到了极大的增长机会，并致力于为我们的客户、及其产品和市场量身定制周到的解决方案。”

盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)和Mori Hamada & Matsumoto担任Fortitude Re的法律顾问。

关于Fortitude Re

Fortitude Re集团包括百慕大首屈一指的多险种综合再保险公司，拥有独特的竞争优势和专业知识，可以为人寿、年金和财产保险险种设计定制的交易解决方案。Fortitude Re得到了由凯雷投资集团(The Carlyle Group)和T&D Insurance Group牵头的成熟投资者财团的支持。截至2021年12月31日，Fortitude Re持有约480亿美元的投资资产。如需了解更多信息，请访问www.fortitude-re.com。敬请在LinkedIn上关注Fortitude Re。

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