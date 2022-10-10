Fortitude Re透過流動再保險交易繼續打造日本特許經營業務

百慕達漢米頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百慕達首屈一指的多險種再保險公司的母公司FGH Parent, L.P (Fortitude Re)今天宣布與一家領先的日本人壽保險公司簽署流動再保險交易。Fortitude Re透過其位於百慕達的子公司Fortitude International Reinsurance Limited簽署了這項交易。

Fortitude Re執行長Alon Neches評論道：「我們很高興提供策略性再保險能力，幫助我們的合作夥伴實現風險、資本和成長願望，從而繼續支援日本保險業的大客戶。我們在該地區看到了極大的成長機會，並致力於為我們的客戶、及其產品和市場量身打造周到的解決方案。」

盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)和Mori Hamada & Matsumoto擔任Fortitude Re的法律顧問。

關於Fortitude Re

Fortitude Re集團包括百慕達首屈一指的多險種綜合再保險公司，擁有獨特的競爭優勢和專業知識，可以為人壽、年金和產物保險險種設計訂製的交易解決方案。Fortitude Re得到了由凱雷投資集團(The Carlyle Group)和T&D Insurance Group主導的成熟投資者財團的支持。截至2021年12月31日，Fortitude Re持有約480億美元的投資資產。如需瞭解更多資訊，請造訪www.fortitude-re.com。敬請在LinkedIn上關注Fortitude Re。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。