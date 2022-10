REPLY: Spike Reply, Live Reply e Glue Reply nominate “Partner of the Year” al Kong Partner Summit 2022

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply ha annunciato oggi che le società del Gruppo Spike Reply, Live Reply e Glue Reply sono state nominate “Partner of the Year” per l’area EMEA nell’ambito dei “Partner of the Year Awards 2022” di Kong Inc., l'azienda di API native per il cloud. Questo riconoscimento premia i partner leader nell'innovazione sul mercato grazie all’utilizzo di API, microservizi, tecnologia open source, e altro ancora, attraverso i prodotti Kong. I vincitori sono stati annunciati in occasione del Kong Partner Summit e del Kong Summit 2022, la quinta conferenza annuale dell'azienda dedicata agli utenti.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, commenta: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio, che conferma la nostra expertise e la competenza tecnica dei nostri team nello sviluppare infrastrutture di gestione API e di connettività sicure e innovative. Le nostre soluzioni si basano sull’automazione e sulle best practice DevSecOps per consentire la governance, la sicurezza e l’auditing delle API, utilizzando la configurazione delle API come codice. In questo modo, una strategia API-first può ridurre il time-to-market ed aumentare la sicurezza. Supportiamo i nostri clienti nella realizzazione di connessioni digitali affidabili tramite API, ambienti ibridi e multi-cloud, e nel raggiungimento dei loro obiettivi tecnologici su scala globale”.

A fronte della revisione del modo in cui le aziende di tutti i settori costruiscono e utilizzano il software, i rispettivi team si trovano a dover lavorare tra ambienti legacy e moderni. I primi Partner Awards di Kong premiano i partner dell'ecosistema Kong che aiutano le aziende a colmare questo divario utilizzando strumenti quali Kong Konnect, Kong Enterprise, Kong Gateway, Kuma e Insomnia. Il riconoscimento mette in luce l'innovazione che i partner di Kong stanno promuovendo sul mercato per accelerare la trasformazione digitale e guidare la connettività end-to-end attraverso architetture moderne basate su microservizi. I vincitori sono stati selezionati in base al proprio impegno nella partnership e ai risultati ottenuti nell'ultimo anno.

“I vincitori di questo riconoscimento testimoniano la forza dell'ecosistema di partner di Kong”, afferma Kristian Györkös, Vice President of Alliances di Kong. “È stimolante vedere come questi partner stiano sfruttando la tecnologia Kong per affrontare alcuni dei problemi aziendali più pressanti di oggi, guidando il successo dei clienti anche in tempi incerti.”

Spike Reply

Spike Reply è la società del Gruppo Reply focalizzata sulla cybersecurity e sulla protezione dei dati personali. La sua missione è quella di salvaguardare i valori e la privacy delle persone, delle aziende e dei processi, al fine di sostenere la crescita di un mondo digitale e globalizzato attraverso l'innovazione. Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi sono priorità assolute. www.spike.reply.com

Live Reply

Live Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni e servizi digitali abilitati dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dei media. Live Reply fornisce soluzioni end-to-end per aziende leader nel settore delle telecomunicazioni e dei media, nonché per operatori Tier 1 nei settori dei servizi finanziari, dell'automotive e dei beni di consumo. Le competenze principali di Live Reply spaziano dall'implementazione di servizi digitali, allo sviluppo mobile e frontend, fino alle soluzioni abilitate dall'IoT, dalla gestione degli asset multimediali al mobile commerce e all'engagement. www.live.reply.com

Glue Reply

Glue Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in strategie e architetture aziendali, a cui si affidano organizzazioni del settore pubblico e privato per risolvere problemi complessi. Glue Reply aiuta i suoi clienti ad avere successo trasformando la strategia in soluzioni e architetture tangibili. Glue Reply rileva le sfide e supporta le aziende per ottenere impatti reali e risultati concreti. www.glue.reply.com

Kong Inc.

Kong è la piattaforma API cloud-native con il gateway API più veloce e più adottato al mondo. Apprezzata dagli sviluppatori e dalle aziende con consistenti volumi di traffico, Kong supporta le startup e le aziende Fortune 500 a crescere con fiducia, consentendo loro di portare soluzioni sul mercato più rapidamente grazie ad API e servizi di connettività scalabili in modo semplice e sicuro. Leader come Nasdaq, PayPal, GE, Samsung, Expedia, GlaxoSmithKline, Rite Aid, Moderna, Wayfair e Verifone si affidano a Kong per la modernizzazione dei propri stack tecnologici, per l’adozione di nuove tecnologie e per soddisfare rapidamente la domanda dei clienti attraverso le API. Per ulteriori informazioni su Kong, visita il sito konghq.com o segui @thekonginc su Twitter.