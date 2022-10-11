SecurityScorecard宣布与Wordtext Systems达成分销协议，将在整个亚洲区扩大获取一流安全解决方案的机会

菲律宾马尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球网络安全评级领域的领军企业SecurityScorecard今天宣布，公司已与菲律宾领先的超大型IT分销商Wordtext Systems, Inc. (WSI)建立战略分销合作关系。双方的合作将改变该地区企业应对网络风险的方式。

此次合作使该地区的企业能够获得SecurityScorecard的专有评级系统。借助直观易懂的从A至F分级计分卡，该公司及其行业专家团队可为企业提供网络威胁情报的深度分析，以及全面的监测和评估工具，用于管理第三方风险，确保合规报告的准确性，并帮助做出更明智的决策。

WSI副总裁助理Oliver Co表示：“SecurityScorecard是对我们不断壮大的网络安全组合的理想补充，我们的目标是提供能够涵盖美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的《网络安全框架》(Cybersecurity Framework)中全部功能的解决方案。作为网络安全评级领域的全球领导者，SecurityScorecard将使各企业能够评估自身安全态势，进行自我监测和外部风险管理，从而满足NIST框架中的识别(Identify)功能。”

40多年来，WSI一直是菲律宾国内领先的IT分销商，其产品组合涵盖超过44种产品。SecurityScorecard业界领先的安全评级、自动评估和全面的第三方风险管理产品将加强WSI的安全产品组合，使各行各业的公司能够以更先进的方式了解和缓解网络安全风险，并告知其董事会、员工和供应商。

SecurityScorecard亚太区销售副总裁Albert Kuo表示：“随着安全威胁形势不断快速演变，企业面临越来越大的压力，需要更有效地管理整个供应链的网络安全风险。与WSI的合作使SecurityScorecard能够继续扩大在亚太区的影响力和情报能力，并为菲律宾各个地区的公司提供工具来扭转其安全态势，同时保持对政府法规的遵从。”

此次合作是SecurityScorecard为扩大其在亚太区的影响力和情报能力而进行的一系列战略投资中的最新成果。今年4月，SecurityScorecard宣布，与在香港和澳门开展业务的领先增值分销商(VAD) TriTech Distribution Limited合作，帮助两地企业深入了解整个组织内存在的安全漏洞。

关于SecurityScorecard

SecurityScorecard由Evolution Equity Partners、Silver Lake Partners、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界级投资者提供资金支持，是全球网络安全评级领域的领导者，已陆续为超过1,200万家公司提供评级服务。SecurityScorecard由安全和风险专家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh于2013年创立，其专利的评级技术被逾3万个组织用于企业风险管理、第三方风险管理、董事会报告、尽职调查、网络保险承保和监管监督。SecurityScorecard是首家提供数字取证和事件响应服务的网络安全评级公司，为其全球客户和合作伙伴提供安全预防和响应领域的全方位方案。SecurityScorecard通过改变公司了解、改进和向董事会、员工以及供应商传达网络安全风险的方式，不断使世界变得更加安全。每家组织均享有获得可信、透明的Instant SecurityScorecard评级的普遍权利。如需了解更多有关信息，请访问securityscorecard.com，或通过LinkedIn与我们联系。

关于Wordtext Systems, Inc.

Wordtext Systems, Inc. (WSI)是菲律宾领先的IT分销商，成立于1982年9月。从成立时起，公司不断地发展，现已成为一家领先的IT产品分销商。40年来，WSI秉持稳健的财务政策，将公司打造成为业界管理极为完善、财务极其稳定的公司之一。WSI专注于旗下所经营的产品系列，以其卓越的技术支持小组、积极进取的销售和营销团队，以及经验丰富的专业管理团队而闻名。为贴近遍布整个菲律宾的合作伙伴，WSI在宿务和达沃设立了分公司，从而能将增值产品和服务带给米沙鄢群岛和棉兰老岛地区。www.wordtext.com.ph

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