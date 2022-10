CARBONLOOP et HAFFNER ENERGY annoncent une première commande pour la production de gaz renouvelable au service de la décarbonation accélérée de l’industrie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

CARBONLOOP et HAFFNER ENERGY (Paris:ALHAF) annoncent aujourd’hui avoir signé un bon de commande pour la fourniture, l’installation et la mise en service par Haffner Energy d’une unité SYNOCA®. Cet équipement est destiné à produire du gaz renouvelable par thermolyse de biomasse, pour un site client de CARBONLOOP situé dans les Yvelines (78). Ce projet, développé, financé et exploité par CARBONLOOP, permettra la production locale d’énergies « carbone négatif ». Cette première réalisation s’inscrit dans la stratégie des deux partenaires de décarboner l’industrie et la mobilité lourde.

Il s’agit de la première commande signée dans le cadre du Contrat Commercial conclu en octobre 2021 entre les deux sociétés. Les équipements commandés comprennent un Skid « Thermolyseur » et un Skid « Reformeur », les deux skids constituant ensemble un module SYNOCA®. Celui-ci produira de l’Hypergaz® (gaz renouvelable) à hauteur de 500 kW PCI, à partir de biomasse provenant de coproduits ligneux issus de l’exploitation agricole et forestière collectés localement. Ce procédé permettra également la production d'environ 400 tonnes de biochar par an qui seront commercialisées pour l’amendement des sols et l’enrichissement du compost. L’ensemble du dispositif contribuera à séquestrer environ 1 000 t CO 2 e par an, certifiées par des crédits carbones. Le gaz renouvelable sera valorisé en électricité et en chaleur renouvelables, qui assureront l’autoconsommation du site, un pôle d’agriculture régénératrice innovant en cours de construction dans les Yvelines. Ce premier projet pour CARBONLOOP dont la mise en service est attendue pour mi-2023, sera aussi un laboratoire d’essais d’intrants et de biochar afin de pouvoir valoriser des résidus agricoles et forestiers non utilisés localement dans une logique d’économie circulaire et de circuit court.

Dans le contexte actuel de prix de l’énergie en très forte hausse, ce projet permet de produire à un coût compétitif du gaz renouvelable en substitution du gaz naturel, et répond pleinement aux attentes du marché en matière d’indépendance énergétique de l’Union Européenne (REPowerEU) et de réduction de l’empreinte carbone. Cette évolution accélère l’offre de décarbonation des deux sociétés autour du gaz renouvelable et élargit avec SYNOCA® le potentiel de développement de HAFFNER ENERGY au-delà de la production d’hydrogène portée par la technologie HYNOCA®.

« CARBONLOOP est ravi de pouvoir compter parmi les premiers clients d’HAFFNER ENERGY. Grâce à la technologie de thermolyse de biomasse développée par HAFFNER ENERGY, CARBOONLOOP est fier de pouvoir proposer le premier service énergétique qui piège plus de carbone qu’il n’en émet. Il permet non seulement de substituer du gaz naturel à un prix compétitif mais aussi d’aider les industries à accélérer leur trajectoire de décarbonation », déclare Claire Chastrusse, Directrice Générale de CARBONLOOP.

« Nous nous réjouissons de mettre en œuvre pour notre client et partenaire à long terme CARBONLOOP notre premier contrat de production de gaz renouvelable. Le renchérissement des énergies et l’urgence pour l’Europe de réduire sa dépendance énergétique renforcent notre modèle économique fondé sur une solution complète et compétitive, avec production à la demande d’hydrogène, de gaz ou d’électricité sans intermittence subie », conclut Philippe Haffner, Président Directeur Général de HAFFNER ENERGY.

A propos de CARBONLOOP

Start-up lancée en 2021, CARBONLOOP propose un service de décarbonation accélérée pour les industries et la mobilité lourde, basé sur un procédé combinant la production d’énergies neutres en carbone à partir de résidus de biomasse et un puits de carbone local et durable, le biochar. Cette solution énergétique innovante et totalement intégrée (incluant le financement du projet, l’approvisionnement en biomasse, l’exploitation et la gestion des services associés au biochar et à la certification carbone) permet ainsi à des industriels consommant du gaz naturel ou de l’hydrogène de bénéficier d’une énergie dite « carbone négatif » et pouvoir ainsi répondre de manière pratique et concrète à leurs engagements en matière de réduction des gaz à eff­et de serre. En visant le développement de plus de 200 projets en Europe d’ici à 2030, CARBONLOOP ambitionne de pouvoir séquestrer plus de 1 million de t CO₂e par an à cet horizon.