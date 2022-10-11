SecurityScorecard宣布與Wordtext Systems達成經銷協議，將在整個亞洲區擴大獲取一流安全解決方案的機會

菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球網路安全評比領域的領軍企業SecurityScorecard今天宣布，公司已與菲律賓領先的超大型IT經銷商Wordtext Systems, Inc. (WSI)建立策略經銷合作關係。雙方的合作將改變該地區企業應對網路風險的方式。

此次合作使該地區的企業能夠獲得SecurityScorecard的專有評比系統。透過直覺易懂的從A至F分級計分卡，該公司及其產業專家團隊可為企業提供網路威脅情報的深度分析，以及全面的監測和評估工具，用於管理協力廠商風險，確保法規遵循報告的準確性，並幫助做出更明智的決策。

WSI副總裁助理Oliver Co表示：「SecurityScorecard是對我們不斷壯大的網路安全性產品組合的理想補充，我們的目標是提供能夠涵蓋美國國家標準與技術研究院(NIST)發布的《網路安全框架》(Cybersecurity Framework)中全部功能的解決方案。作為網路安全評比領域的全球領導者，SecurityScorecard將使各企業能夠評估自身安全態勢，進行自我監測和外部風險管理，從而滿足NIST框架中的識別(Identify)功能。」

40多年來，WSI一直是菲律賓國內領先的IT經銷商，其產品組合涵蓋超過44種產品。SecurityScorecard業界領先的安全評比、自動評估和全面的協力廠商風險管理產品將加強WSI的安全產品組合，使各行各業的公司能夠以更先進的方式瞭解和緩解網路安全風險，並告知其董事會、員工和供應商。

SecurityScorecard亞太區銷售副總裁Albert Kuo表示：「隨著安全威脅形勢不斷快速演變，企業面臨越來越大的壓力，需要更有效地管理整個供應鏈的網路安全風險。與WSI的合作使SecurityScorecard能夠繼續擴大在亞太區的影響力和情報能力，並為菲律賓各個地區的公司提供工具來扭轉其安全態勢，同時保持對政府法規的遵從。」

此次合作是SecurityScorecard為擴大其在亞太區的影響力和情報能力而進行的一系列策略投資中的最新成果。今年4月，SecurityScorecard宣布，與在香港和澳門推展業務的領先加值經銷商(VAD) TriTech Distribution Limited合作，幫助兩地企業深入瞭解整個組織的安全性漏洞。

關於SecurityScorecard

SecurityScorecard由Evolution Equity Partners、Silver Lake Partners、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界級投資人提供資金支援，是全球網路安全評比領域的領導者，已陸續為超過1,200萬家公司提供評比服務。SecurityScorecard由安全和風險專家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh于2013年創立，其專利的評比技術被逾3萬個組織用於企業風險管理、協力廠商風險管理、董事會報告、盡職調查、網路保險承保和監管監督。SecurityScorecard是首家提供數位取證和事件回應服務的網路安全評比公司，為其全球客戶和合作夥伴提供安全預防和回應領域的全方位方案。SecurityScorecard透過改變公司瞭解、改進和向董事會、員工以及供應商傳達網路安全風險的方式，不斷使世界變得更加安全。每家組織均享有獲得可信任、透明的Instant SecurityScorecard評比的普遍權利。如需瞭解更多有關資訊，請造訪securityscorecard.com，或透過LinkedIn與我們聯絡。

關於Wordtext Systems, Inc.

Wordtext Systems, Inc. (WSI)是菲律賓領先的IT經銷商，成立於1982年9月。從成立時起，公司不斷地發展，現已成為一家領先的IT產品經銷商。40年來，WSI秉持穩健的財務政策，將公司打造成為業界管理極為完善、財務極其穩定的公司之一。WSI專注於旗下所經營的產品系列，以其卓越的技術支援小組、積極進取的銷售和行銷團隊，以及經驗豐富的專業管理團隊而聞名。為貼近遍布整個菲律賓的合作夥伴，WSI在宿霧和大堡設立了分公司，從而能將加值產品和服務帶給維薩亞斯群島和民答那峨島地區。www.wordtext.com.ph

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