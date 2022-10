AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Universales, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) de Seguros Universales, S.A. (Universales) (Guatemala). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Universales reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva estable refleja la expectativa de AM Best de que la compañía será capaz de mantener su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos a medida que el desempeño de los nuevos negocios evoluciona.

Universales, establecido en 1962, es la sexta aseguradora más grande en Guatemala, con una participación de mercado del 7.74%. A agosto de 2022, su portafolio se compuso principalmente de productos de no vida (75%) y el resto (25%) dirigido al mercado de seguros de vida. La compañía tiene posiciones muy competitivas en los segmentos de daños y accidentes y salud, clasificados en el 5to y 6to lugar respectivamente. La compañía es propiedad privada de un grupo de 10 accionistas, ninguno de los cuales tiene una participación mayor al 23%.

AM Best considera el perfil de negocio de Universales como neutral, con base en la posición de mercado de la compañía y en su capacidad para desarrollar nichos de mercado a través de alianzas comerciales, canales de distribución y desarrollo de ofertas nuevas. Las capacidades administrativas de la compañía le han permitido acceder a negocios clave en Guatemala, reflejándose en un crecimiento de 30.9% para 2021. Además, los esfuerzos de digitalización y de administración integral de riesgos de la compañía le están permitiendo navegar exitosamente el ciclo económico actual.

La fortaleza de balance de Universales es evaluada en el nivel muy fuerte, debido a la disponibilidad y calidad del capital, la protección del reaseguro y al perfil de riesgo conservador. Los resultados consistentemente rentables de la compañía se reflejan en una base de capital creciente, aunado a un perfil de riesgo conservador y a un pago de dividendos bien estructurado. La empresa ha establecido un programa de reaseguro basado en una combinación de contratos y programas facultativos con reaseguradores altamente calificados, que históricamente ha sido efectivo para proteger el balance de la compañía.

AM Best ve el desempeño operativo de Universales como marginal debido a su dependencia en otros ingresos técnicos y resultados de inversión para publicar resultados positivos, ya que el índice combinado ha estado continuamente por encima de 100. En los últimos tres años, la compañía ha ajustado su oferta comercial en términos de precios y coberturas, lo cual le ha ayudado a mejorar su costo medio de siniestralidad a 48%, el más reciente a agosto de 2022; sin embargo los cosos administrativos y de adquisición continúan limitando su desempeño. AM Best continuará monitoreando el desempeño de la compañía a medida que la experiencia del mercado evoluciona.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se deteriora como consecuencia de un mayor apetito al riesgo o por mal desempeño del negocio sin una administración prudente del capital. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo mejora de manera consistente y sostenida en el mediano plazo.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.