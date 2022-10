SecureAuth inclut Grupo TRC et SDG Corporation dans son partenariat de distribution pour fournir une solution de pointe d’authentification continue sans mot de passe

IRVINE, Californie (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--SecureAuth, la société leader de l’authentification et de la gestion des accès de nouvelle génération, annonce avoir conclu de nouveaux partenariats avec Grupo TRC et SDG Corporation. Avec la plateforme Arculix, le programme de partenariat de SecureAuth offre aux partenaires une solution d’authentification de nouvelle génération différenciée et révolutionnaire qui permet de résoudre conjointement les problèmes de sécurisation de l’identité dans les organisations, tout en assurant l’intégration des partenaires au sein d’un véritable partenariat. En tant que société axée sur la distribution, SecureAuth investit massivement dans des programmes de gestion des circuits de distribution afin d’accélérer la croissance et de partager sa vision de l’authentification avec un plus large éventail de clients.

Grupo TRC rejoint le programme de partenariat de SecureAuth en tant que revendeur à valeur ajoutée et partenaire de prestation de services pour la région EMEA. La Société, qui possède plus de 30 ans d’expérience du secteur des télécommunications, a élargi ses activités à d’autres secteurs verticaux et se consacre à l’intégration des technologies et des réseaux. Grupo TRC est spécialisée en travaux d’ingénierie, de déploiement et de maintenance de la cyber-sécurité et en diverses autres disciplines technologiques.

SDG Corporation rejoint le programme de partenariat de SecureAuth en tant que revendeur à valeur ajoutée et partenaire de prestation de services. Forte de plus de 20 ans d’expérience de la résolution de défis commerciaux et informatiques complexes, acquise en partenariat avec des marques mondiales, SDG travaille avec des entreprises qui ont besoin d’un soutien stratégique et de solutions technologiques.

«Les partenariats de distribution stratégiques étant essentiels au succès de SecureAuth sur le marché, nous sommes ravis d’accueillir Grupo TRC et SDG Corporation en tant que partenaires clés de notre programme de distribution mondial, a déclaré Mandeep Khera, directeur du marketing de SecureAuth. Les partenaires jouent un grand rôle dans la capacité de SecureAuth à offrir à ses entreprises clientes des solutions répondant à leurs besoins, telles que notre produit Arculix lancé récemment. L’expansion de notre empreinte mondiale de distribution grâce à la forte présence de Grupo TRC dans la région EMEA et aux étroites connexions de SDG Corporation en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans d’autres zones géographiques, aidera SecureAuth à offrir rapidement de la valeur à nos clients.»

«Nous sommes ravis de nous associer à SecureAuth et de mieux servir nos clients qui ont besoin d’une authentification continue sans mot de passe, a déclaré Alfredo Estirado, co-fondateur et PDG de Grupo TRC, un partenaire de distribution basé à Madrid. Sceller des alliances stratégiques avec les principaux fabricants de produits informatiques européens nous permet de lancer des tendances et, grâce aux capacités uniques d’Arculix, de définir de futures solutions technologiques utilisant des analyses de risques et offrant une authentification continue sans mot de passe.»

«Nous sommes heureux d’officialiser ce partenariat entre SDG Corporation et SecureAuth, deux leaders renommés de la gestion et de l’authentification des identités, a déclaré Ajay Gupta, PDG de SDG Corporation. Forts d’une vingtaine d’années d’expérience de la sécurité des accès, les architectes, ingénieurs et équipes d’assistance de SDG ont hâte de travailler avec SecureAuth et sa solution de gestion des accès et d’authentification de nouvelle génération, Arculix™. Notre partenariat avec SecureAuth va améliorer davantage encore les capacités de nos clients à gérer et protéger l’accès à leurs applications, à leurs systèmes et à leurs données, à grande échelle et partout dans le monde.»

Arculix, un système d’authentification de nouvelle génération, est la solution idéale pour les partenaires en raison du rôle crucial que jouent l’authentification et la gestion des accès dans la sécurisation des entreprises numériques. L’authentification continue sans mot de passe de SecureAuth permet aux organisations de s’étendre à d’autres fournisseurs d’identité (IdP) tels que Microsoft, Ping, Okta, Forgerock, ce qui offre aux partenaires de distribution une formidable opportunité de stimuler la croissance et la différenciation de leurs pratiques de gestion des identités et des accès.

À propos de SecureAuth Corporation

SecureAuth Corporation est une société de gestion de l’authentification et de l’accès de nouvelle génération qui offre aux employés, aux clients et aux partenaires une expérience d’authentification continue, sécurisée et sans mot de passe. Seule et unique solution pouvant être déployée dans le cloud et sur site, SecureAuth gère et protège l’accès aux applications, aux systèmes et aux données, à grande échelle et partout dans le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.secureauth.com.

À propos de SDG Corporation

SDG Corporation est un fournisseur mondial de solutions de cyber-sécurité et de gestion des risques informatiques. Les services gérés et les solutions SaaS de SDG offrent une gamme complète de fonctionnalités d’identité, de cyber-sécurité, de GRC et de sécurité du cloud qui permettent aux organisations de repérer et d’atténuer les cyber-risques, de protéger les cyber-actifs et de gérer leurs activités en toute sécurité.

Pour savoir comment SDG Corporation peut vous aider à assurer la sécurité et la conformité de vos technologies et de votre infrastructure de données, rendez-vous sur: www.sdgc.com.

À propos de Grupo TRC

Grupo TRC, qui est issu de l’union de plusieurs entreprises d’informatique et de deux divisions spécialisées (axées sur les logiciels de santé et les technologies de défense), possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications. Le Groupe a consolidé sa présence en tant que développeur de logiciels spécialisés, fournisseur de services de cyber-sécurité et cloud et intégrateur de technologies. Grupo TRC investit massivement dans la R&D.

Pour savoir comment Grupo TRC peut vous aider à assurer la sécurité et la conformité de vos technologies et de votre infrastructure de données, rendez-vous sur: www.gurpotrc.com.

