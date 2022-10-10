Esri與Digital Earth Africa合作，協助永續成長

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--氣候變遷正在加劇非洲大陸廣大地區的糧食不安全、流離失所和自然災害等風險，弱勢族群面臨的後果尤為嚴重。不過，一些非洲國家已展開了各種創新活動，旨在推動科技產業的下一個大繁榮，相關公司正在打造能夠縮小社會和經濟差距的解決方案。為支援那些利用資料科學應對上述挑戰的當地企業，位置情報領域的全球領導者Esri已與Digital Earth Africa簽訂了一份合作備忘錄(MOU)。

此次合作旨在鼓勵和支持治理和商業方面的永續發展，將在免費的開放原始碼衛星影像和其他形式的地球觀測資料基礎上，建置並推出技術解決方案。透過Esri的地理資訊系統(GIS)軟體，非洲企業將能夠分析影像資料，發現隱藏其中的模式，並預測未來結果。這些豐富的內容均可透過Africa GeoPortal取得。Africa GeoPortal是一個綜合型雲端平臺，可提供非洲地理資料和影像，以及Esri及其合作夥伴打造的解決方案。

Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond表示：「我們很自豪能與Digital Earth Africa合作，擴大取得可用地球觀測資料的機會。這項協議是對整個非洲大陸正在進行的、以永續成增長為目標的重要工作的大力支持。」

收集到的衛星影像必須進行處理，以符合科學調查所需的一致性和準確性標準。Digital Earth Africa使這些資料隨時可用於整個非洲大陸的分析工作。GIS提供了建立地圖、應用程式等的工具和能力，能夠輕鬆地將這些影像轉化為可操作的資料。

Digital Earth Africa董事總經理Thembi Xaba博士表示：「我們正在利用地球觀測資料來打造可供決策的產品。我們的平臺和服務使非洲政府、行業和決策者能夠追蹤整個非洲大陸的變化，以此幫助用戶更好地規劃未來。」

Esri和Digital Earth Africa之間的合作將使用戶能夠獲得經四十年累積的影像。合作旨在幫助瞭解和認識洪水、乾旱、土壤和海岸侵蝕等短期和長期風險。這些影像和資料層可用於監測農業、森林植被、大陸塊、水資源可利用量和品質，以及人類居住區的各種變化。

所有這些都可以透過Africa GeoPortal進行存取。新舊使用者均可獲得預先設定的應用程式和先進工具。此次合作還讓使用者能夠使用Esri的ArcGIS Online軟體，從而消除取得寶貴地球觀測資料所面臨的常見障礙，例如成本和專門技術。作為一個社區型GIS平臺，Africa GeoPortal透過工具、資料和學習提高了Digital Earth Africa等企業提供的內容的曝光度和使用率。

如需深入瞭解Esri和Digital Earth Africa如何幫助非洲大陸企業取得豐富的影像資料，以克服當地面臨的挑戰，請造訪deafrica.africageoportal.com。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍布六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站：esri.com。

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