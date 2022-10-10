Esri与Digital Earth Africa合作，助力可持续增长

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--气候变化正在加剧非洲大陆广大地区的粮食不安全、流离失所和自然灾害等风险，弱势人群面临的后果尤为严重。不过，一些非洲国家已开展了各种创新活动，旨在推动科技行业的下一个大繁荣，相关公司正在打造能够缩小社会和经济差距的解决方案。为支持那些利用数据科学应对上述挑战的当地企业，位置情报领域的全球领导者Esri已与Digital Earth Africa签订了一份谅解备忘录(MOU)。

此次合作旨在鼓励和支持治理和商业方面的可持续发展，将在免费的开源卫星图像和其他形式的地球观测数据基础上，构建并推出技术解决方案。借助Esri的地理信息系统(GIS)软件，非洲企业将能够分析图像数据，发现隐藏其中的模式，并预测未来结果。这些丰富的内容均可通过Africa GeoPortal获取。Africa GeoPortal是一个综合型云平台，可提供非洲地理数据和图像，以及Esri及其合作伙伴打造的解决方案。

Esri创始人兼总裁Jack Dangermond表示：“我们很自豪能与Digital Earth Africa合作，扩大获取可用地球观测数据的机会。这项协议是对整个非洲大陆正在进行的、以可持续增长为目标的重要工作的大力支持。”

收集到的卫星图像必须进行处理，以符合科学调查所需的一致性和准确性标准。Digital Earth Africa使这些数据随时可用于整个非洲大陆的分析工作。GIS提供了创建地图、应用等的工具和能力，能够轻松地将这些图像转化为可操作的数据。

Digital Earth Africa董事总经理Thembi Xaba博士表示：“我们正在利用地球观测数据来打造可供决策的产品。我们的平台和服务使非洲政府、行业和决策者能够跟踪整个非洲大陆的变化，以此帮助用户更好地规划未来。”

Esri和Digital Earth Africa之间的合作将使用户能够获得经四十年积累的图像。合作旨在帮助了解和认识洪水、干旱、土壤和海岸侵蚀等短期和长期风险。这些图像和数据层可用于监测农业、森林植被、大陆块、水资源可利用量和质量，以及人类居住区的各种变化。

所有这些都可以通过Africa GeoPortal进行访问。新老用户均可获得预配置的应用程序和先进工具。此次合作还让用户能够使用Esri的ArcGIS Online软件，从而消除获取宝贵的地球观测数据所面临的常见障碍，例如成本和专门技术。作为一个社区型GIS平台，Africa GeoPortal通过工具、数据和学习提高了Digital Earth Africa等企业提供的内容的曝光度和使用率。

如需深入了解Esri和Digital Earth Africa如何帮助非洲大陆企业获取丰富的图像数据，以克服当地面临的挑战，请访问deafrica.africageoportal.com。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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