Esri realiza parceria com a Digital Earth Africa para apoiar o crescimento sustentável

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A mudança climática está agravando os riscos de insegurança alimentar, deslocamento e desastres naturais em amplas regiões do continente africano, com as populações vulneráveis tendo que enfrentar resultados especialmente graves. Entretanto, vários países da África já começaram a inovar e promover o próximo grande boom do setor de tecnologia, com empresas que criam soluções para eliminar as lacunas sociais e econômicas. Para apoiar as organizações locais que utilizam a ciência de dados para lidar com estes desafios, a Esri— líder mundial em inteligência de localização — firmou um acordo de cooperação (MOU) com a Digital Earth Africa.

Com a intenção de encorajar e apoiar a sustentabilidade na governança e no comércio, esta parceria criará e lançará soluções de tecnologia baseadas em imagens de satélite gratuitas e de código aberto e outras formas de dados de observação da terra. Utilizando o software do sistema de informações geográficas (GIS, geographic information system) da Esri, as organizações africanas poderão analisar os dados de imagem para descobrir padrões e prever resultados futuros. Este valioso conteúdo será acessível por meio do Africa GeoPortal, uma plataforma em nuvem abrangente que disponibiliza dados geográficos e imagens para a África, assim como soluções da Esri e seus parceiros.

"Estamos muito orgulhosos de fazer essa parceria com a Digital Earth Africa para tornar os dados de observação da terra utilizáveis", disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Este acordo apoia o importante trabalho para o crescimento sustentável que acontece por todo o continente."

Quando coletadas, as imagens de satélite devem ser processadas para que atendam aos padrões de consistência e precisão que são exigidos para a investigação científica. A Digital Earth Africa apronta e disponibiliza estes dados para análise para todo o continente. O GIS fornece as ferramentas e recursos para a criação de mapas, aplicativos e muito mais ao transformar facilmente estas imagens em dados úteis.

"Estamos produzindo produtos prontos para a tomada de decisão com dados de observação da terra", disse o Dr. Thembi Xaba, diretor executivo da Digital Earth Africa. "Nossa plataforma e serviços possibilitam que os governos africanos, indústria e tomadores de decisão acompanhem as mudanças que ocorrem em todo o continente para equipar os usuários para um melhor planejamento do futuro."

A parceria entre a Esri e a Digital Earth Africa disponibilizará quatro décadas de imagem. O objetivo é ajudar a desenvolver um entendimento e conscientização sobre os riscos de curto e longo prazo decorrentes de inundações, secas e erosão do solo e de áreas costeiras. As camadas de imagens e dados podem ser utilizadas para o monitoramento da agricultura, cobertura florestal, massas de terra, disponibilidade e qualidade da água e variações dentro dos assentamentos humanos.

Tudo isso é acessível no Africa GeoPortal com aplicativos pré-configurados e ferramentas avançadas para usuários novos e experientes. O software ArcGIS Online da Esri, disponibilizado por meio desta parceria, ajudará a eliminar as barreiras comuns, como o custo e a necessidade de habilidade técnica para se acessar os valiosos dados de observação da terra. Como uma plataforma GIS comunitária, o Africa GeoPortal aumenta a descoberta e o uso de conteúdos, como esse da Digital Earth Africa, por meio de ferramentas, dados e aprendizado.

Para saber mais sobre como a Esri e a Digital Earth Africa estão ajudando organizações no continente africano a acessar valiosos dados de imagem para superar os desafios locais, acesse deafrica.africageoportal.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (GIS, geographic information system), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados para aprimorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, no estado norte-americano da Califórnia, a Esri tem seu software implementado em mais de 350 mil organizações em todas as regiões do mundo, e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia, no Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da lista Fortune 500, instituições governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri conta com escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países, em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

