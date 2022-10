Esri s'associe à Digital Earth Africa pour soutenir une croissance durable

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le changement climatique aggrave les risques d'insécurité alimentaire, de déplacements et de catastrophes naturelles dans de vastes régions du continent africain, menaçant des populations vulnérables confrontées à des situations particulièrement graves. Cependant, plusieurs pays d'Afrique innovent déjà et sont à l'origine du prochain grand boom dans le secteur des technologies, grâce à des entreprises qui créent des solutions pour combler les écarts sociaux et économiques. Pour soutenir les organisations locales qui utilisent les sciences des données pour relever ces défis, Esri, le leader mondial de la géolocalisation, a conclu un mémorandum d'entente (MOU) avec Digital Earth Africa.

Destiné à encourager et à soutenir la durabilité dans la gouvernance et le commerce, ce partenariat permettra de créer et de lancer des solutions technologiques utilisant des images satellites open-source gratuites et d'autres types de données d'observation de la terre. À l'aide du logiciel de systèmes d'information géographique (SIG) d'Esri, les organismes africains seront en mesure d'analyser les données d'imagerie pour découvrir des modèles et prévoir de futurs résultats. Ce riche contenu sera accessible via l'Africa Geoportal, une plateforme complète dans le cloud qui fournit des données géographiques et des images pour l'Afrique ainsi que des solutions créées par Esri et par ses partenaires.

« Nous sommes fiers de nous associer à Digital Earth Africa pour faciliter l'accès aux données d'observation de la terre utilisables », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Cette entente soutient l'important travail fourni pour une croissance durable qui s'installe sur tout le continent ».

Une fois collectée, l'imagerie satellitaire doit être traitée afin de répondre aux normes d'uniformité et de précision requises pour les recherches scientifiques. Digital Earth Africa rend ces données immédiatement analysables pour l'ensemble du continent. Les SIG fournissent les outils et les compétences nécessaires à la création de cartes, d'applications, etc. qui transforment sans peine ces images en données exploitables.

« Nous fabriquons des produits prêts à l'emploi grâce aux données d'observation de la terre », a déclaré le Dr Thembi Xaba, directeur général de Digital Earth Africa. « Notre plateforme et nos services permettent aux gouvernements, au secteur industriel et aux décideurs africains de suivre les changements en cours sur le continent de façon à ce que les utilisateurs soit parfaitement informés pour mieux planifier l'avenir ».

Le partenariat entre Esri et Digital Earth Africa permettra l'accès à quatre décennies d'imagerie. L'objectif consiste à favoriser la compréhension et la prise de conscience des risques à court et à long terme liés aux inondations, à la sécheresse et à l'érosion des sols et des côtes. L'imagerie et les couches de données peuvent être utilisées pour surveiller l'agriculture, la couverture forestière, les masses terrestres, la disponibilité en eau et la qualité de l'eau, ainsi que les changements dans les établissements humains.

Tout cela est accessible via l'Africa Geoportal, qui contient des applications préconfigurées et des outils avancés pour les utilisateurs novices et expérimentés. Le logiciel ArcGIS Online d'Esri, mis à disposition dans le cadre du partenariat, contribuera à éliminer les obstacles courants (comme le coût et la nécessité de compétences techniques) rendant difficile l'accès aux précieuses données d'observation de la terre. En tant que plateforme SIG communautaire, l'Africa Geoportal augmente la possibilité de découvrir et d'utiliser des contenus tels que ceux de Digital Earth Africa par le biais d'outils, de données et d'apprentissage.

Pour en savoir plus sur la façon dont Esri et Digital Earth Africa aident les organisations du continent à accéder à de riches données d'imagerie leur permettant de relever les défis locaux, rendez-vous sur le site deafrica.africageoportal.com.

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de la géolocalisation et de la cartographie, aide ses clients à exploiter tout le potentiel des données afin d'améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans plus de 350 000 organisations dans le monde et dans plus de 200 000 institutions en Amérique, en Asie et dans le Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, notamment dans des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri dispose de bureaux régionaux, de distributeurs internationaux et de partenaires fournissant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement de la première heure dans le domaine des technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IoT) et l'analytique avancée. Rendez-vous sur le site esri.com.

