IPACKCHEM收購TPG Plastics LLC，將阻隔包裝引進北美

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IPACKCHEM集團(IPACKCHEM)今天宣布，公司已收購領先的工程塑料吹塑產品製造商TPG Plastics LLC (TPG)的多數股權，旨在將IPACKCCHEM的先進模內氟化技術（簡稱「先進IMF」）引進北美市場，並初步以2023-24年生長季節的作物保護市場為重點目標。

成立於1987年的IPACKCHEM是一家全球領先的創新型專業阻隔包裝解決方案供應商，為農作物保護和特種化學品終端市場提供服務。IPACKCHEM強烈的永續性導向和100%可回收塑膠阻隔包裝進一步凸顯了其市場領先地位。公司目前在歐洲、英國、中國、印度、巴西和南非均設有工廠。

TPG在肯塔基州默里市(Murray)擁有先進的生產設施，是可攜式燃料容器和工程吹塑產品的主要供應商。該公司在高度管制的可攜式燃料容器市場擁有產業領先的專長，其產品採用專利阻燃和調劑技術，以確保最高水準的產品安全。

IPACKCHEM創辦人兼執行長JP Morvan評論道：「我們非常高興能夠與已經建立了高品質業務的TPG Plastics合作，並期待著在其位於默里的世界級工廠中生產我們的先進IMF阻隔包裝。這項交易是IPACKCHEM向前邁出的重要一步，旨在兌現我們從一個真正的全球製造據點內為我們的國際客戶提供服務的承諾。我們計畫從2023-2024年生長季開始向北美農作物保護市場供貨，同時繼續擴大TPG現有的客戶群。IPACKCHEM在默里的業務也將為我們帶來機會，使我們能夠將產品擴展到生命增強化學領域的其他客戶，包括我們目前在其他大陸服務的客戶。」

IPACKCHEM計畫在近期進行重大投資，將其先進IMF引進北美市場，並在TPG增加可觀的增量產能以支援擴張。

Beaconhouse Capital Management創辦合夥人、TPG大股東Saquib Toor表示：「IPACKCHEM是支援TPG下一階段成長的理想合作夥伴。JP承諾不僅發展TPG現有的客戶群和終端市場，而且還投資我們的默里工廠，向北美市場推出IPACKCHEM的創新阻隔技術，以服務於具有吸引力的作物保護市場，我們對此感到興奮。TPG管理團隊期待著與IPACKCHEM合作，將這一願景變成現實。」

SK Capital Partners董事總經理Stephen d'Incelli補充道：「當我們與JP和IPACKCHEM團隊合作時，我們很高興有這樣一個獨特的機會，可以利用他們一流的阻隔技術來支援公司的持續全球擴張。繼2021年IPACKCHEM在印度進行收購之後，此次與TPG合作是在極具吸引力的北美市場實現這項目標的關鍵一步。」

關於IPACKCHEM

總部位於法國巴黎的IPACKCHEM是一家全球領先的創新硬質塑膠包裝產品（容器、瓶子、油罐）製造商，產品用於作物保護和其他關鍵市場領域，包括製藥、動物健康、實驗室和香精香料。

公司獲聯合國核准的安全、可靠和永續的包裝解決方案使用戶能夠安全地運輸和配送「難以持有」和危險的化學品，同時遵守嚴格的法規。IPACKCHEM目前擁有11處生產設施，雇用約1,300名員工，為35個國家的約1,200家客戶提供服務。IPACKCHEM獲得了EcoVadis白金評等。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.ipackchem.com。

關於SK Capital Partners

SK Capital Partners是一家私人投資公司，其業務重點是特種材料、特種化學品和製藥業。SK Capital的業務組合每年產生約160億美元的收入，在全球擁有2萬多名員工，在32個國家經營203家工廠。該公司目前管理的資產約66億美元。

關於Beaconhouse Capital Management

Beaconhouse是一家私人投資公司，專注於中低型市場的轉型股權投資。其投資人包括著名的大學捐贈基金、家族辦公室和產業主要高階主管。

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