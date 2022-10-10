IPACKCHEM收购TPG Plastics LLC，将阻隔包装引入北美

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IPACKCHEM集团(“IPACKCHEM”)今天宣布，公司已收购领先的工程塑料吹塑产品制造商TPG Plastics LLC (“TPG”)的多数股权，旨在将IPACKCCHEM的先进模内氟化技术（简称“先进IMF”）引入北美市场，并初步以2023-24年生长季节的作物保护市场为重点目标。

成立于1987年的IPACKCHEM是一家全球领先的创新型专业阻隔包装解决方案供应商，为农作物保护和特种化学品终端市场提供服务。IPACKCHEM强烈的可持续性导向和100%可回收塑料阻隔包装进一步凸显了其市场领先地位。公司目前在欧洲、英国、中国、印度、巴西和南非均设有工厂。

TPG在肯塔基州默里市拥有先进的生产设施，是便携式燃料容器和工程吹塑产品的主要供应商。该公司在高度监管的便携式燃料容器市场拥有行业领先的专长，其产品采用专利阻燃和调剂技术，以确保最高水平的产品安全。

IPACKCHEM创始人兼首席执行官JP Morvan评论道：“我们非常高兴能够与已经建立了高质量业务的TPG Plastics合作，并期待着在其位于默里的世界级工厂中生产我们的先进IMF阻隔包装。这项交易是IPACKCHEM向前迈出的重要一步，旨在兑现我们从一个真正的全球制造基地内为我们的国际客户提供服务的承诺。我们计划从2023-2024年生长季开始向北美农作物保护市场供货，同时继续扩大TPG现有的客户群。IPACKCHEM在默里的业务也将为我们带来机会，使我们能够将产品扩展到生命增强化学领域的其他客户，包括我们目前在其他大陆服务的客户。”

IPACKCHEM计划在近期进行重大投资，将其先进IMF引入北美市场，并在TPG增加可观的增量产能以支持扩张。

Beaconhouse Capital Management创始合伙人、TPG大股东Saquib Toor表示：“IPACKCHEM是支持TPG下一阶段增长的理想合作伙伴。JP承诺不仅发展TPG现有的客户群和终端市场，而且还投资我们的默里工厂，向北美市场推出IPACKCHEM的创新阻隔技术，以服务于具有吸引力的作物保护市场，我们对此感到兴奋。TPG管理团队期待着与IPACKCHEM合作，将这一愿景变成现实。”

SK Capital Partners董事总经理Stephen d'Incelli补充道：“当我们与JP和IPACKCHEM团队合作时，我们很高兴有这样一个独特的机会，可以利用他们一流的阻隔技术来支持公司的持续全球扩张。继2021年IPACKCHEM在印度进行收购之后，此次与TPG合作是在极具吸引力的北美市场实现这一目标的关键一步。”

关于IPACKCHEM

总部位于法国巴黎的IPACKCHEM是一家全球领先的创新硬质塑料包装产品（容器、瓶子、油罐）制造商，产品用于作物保护和其他关键市场领域，包括制药、动物健康、实验室和香精香料。

公司获联合国批准的安全、可靠和可持续的包装解决方案使用户能够安全地运输和分发“难以持有”和危险的化学品，同时遵守严格的法规。IPACKCHEM目前拥有11处生产设施，雇用约1,300名员工，为35个国家的约1,200家客户提供服务。IPACKCHEM获得了EcoVadis白金评级。

如需了解更多信息，请访问www.ipackchem.com。

关于SK Capital Partners

SK Capital Partners是一家私营投资公司，其业务重点是特种材料、特种化学品和制药行业。SK Capital的业务组合每年产生约160亿美元的收入，在全球拥有2万多名员工，在32个国家经营着203家工厂。该公司目前管理着约66亿美元的资产。

关于Beaconhouse Capital Management

Beaconhouse是一家私人投资公司，专注于中低型市场的转型股权投资。其投资者包括著名的大学捐赠基金、家族办公室和行业主要高管。

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