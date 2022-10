A IPACKCHEM adquire a TPG Plastics LLC para trazer sua barreira de embalagens para a América do Norte

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Hoje, o Grupo IPACKCHEM ("IPACKCHEM") anunciou que adquiriu uma participação majoritária na TPG Plastics LLC ("TPG"), um fabricante líder de produtos moldados por sopro de plástico projetado, para trazer a tecnologia avançada de fluoração no molde ("IMF Avançado") da IPACKCHEM para a América do Norte, com um foco inicial no mercado de proteção de culturas para a estação de cultivo 2023-24.

Fundada em 1987, a IPACKCHEM é uma fornecedora líder mundial de soluções inovadoras e especializadas em embalagens de barreira que atendem aos mercados finais de proteção de cultivos e produtos químicos especializados. As posições de liderança de mercado da IPACKCHEM são ainda ressaltadas por sua forte orientação de sustentabilidade e embalagens de barreira plástica 100% recicláveis. Atualmente possui instalações em toda a Europa, Reino Unido, China, Índia, Brasil e África do Sul.

De suas instalações de fabricação de última geração em Murray, Kentucky, a TPG a TPG é uma das principais fornecedoras de recipientes de combustível portáteis e produtos moldados por sopro projetados. A TPG tem experiência líder no mercado de recipientes de combustível portáteis altamente regulamentados e seus produtos utilizam tecnologia patenteada de atenuação de chama e de distribuição para garantir os mais altos níveis de segurança do produto.

JP Morvan, fundador e CEO da IPACKCHEM, comentou: "Estamos extremamente entusiasmados com a parceria com a TPG Plastics, que estabeleceu um negócio de alta qualidade, e estamos ansiosos para produzir nossa embalagem de barreira avançada do FMI em sua fábrica de classe mundial, idealmente localizada em Murray. Esta transação é um passo importante para que a IPACKCHEM cumpra nossa promessa de servir nossos clientes internacionais a partir de uma pegada de fabricação verdadeiramente global. Planejamos abastecer o mercado norte-americano de proteção de culturas a partir da estação 2023-2024, enquanto continuamos a expandir a base atual de clientes da TPG. A presença da IPACKCHEM em Murray também abrirá oportunidades para expandir nossa oferta a outros clientes nos segmentos de produtos químicos para melhoria da vida, incluindo aqueles que atendemos atualmente em outros continentes".

A IPACKCHEM planeja fazer investimentos significativos a curto prazo para trazer seu FMI Avançado para a América do Norte e acrescentar capacidade incremental significativa na TPG para apoiar a expansão.

Saquib Toor, sócio fundador da Beaconhouse Capital Management, proprietário majoritário da TPG disse: "A IPACKCHEM é a parceira ideal para que a TPG apoie sua próxima fase de crescimento. Estamos entusiasmados com o compromisso da JP de não apenas aumentar a base de clientes e mercados finais da TPG, mas também de investir em nossas instalações de Murray para lançar a tecnologia de barreira inovadora da IPACKCHEM na América do Norte para atender ao atrativo mercado de proteção de culturas". A equipe de gerenciamento da TPG está ansiosa para trabalhar com a IPACKCHEM para concretizar esta visão".

Stephen d'Incelli, Diretor Geral da SK Capital Partners, acrescentou: "Quando fizemos parceria com a JP e a equipe IPACKCHEM, ficamos entusiasmados com a oportunidade única de aproveitar sua melhor tecnologia de barreira para apoiar a expansão global contínua da empresa. Após a aquisição da IPACKCHEM 2021 na Índia, esta parceria com a TPG representa um passo crítico para atingir este objetivo no mercado altamente atraente da América do Norte".

Com sede em Paris, França, a IPACKCHEM é uma fabricante líder mundial de produtos inovadores de embalagens plásticas rígidas (recipientes, frascos, galões) para proteção de cultivos e outros segmentos de mercado chave, incluindo farmacêuticos, saúde animal, laboratório e aromas e fragrâncias.

As soluções de embalagem seguras e sustentáveis da empresa, aprovadas pela ONU, permitem aos usuários transportar e distribuir com segurança produtos químicos "difíceis de segurar" e perigosos, cumprindo, ao mesmo tempo, regulamentos rigorosos. A IPACKCHEM opera atualmente através de 11 instalações de produção, emprega ~1.300 pessoas e atende ~1.200 clientes em 35 países. A IPACKCHEM possui uma classificação EcoVadis Platinum.

A SK Capital Partners é uma empresa de investimento privado com foco disciplinado nos setores de materiais especializados, produtos químicos especializados e produtos farmacêuticos. A carteira de negócios da SK Capital gera receitas de aproximadamente $16 bilhões anuais, emprega mais de 20.000 pessoas globalmente e opera 203 fábricas em 32 países. A empresa tem atualmente aproximadamente $6,6 bilhões de ativos sob gestão.

A Beaconhouse é uma empresa de investimento privado focada em investimentos de capital transformador no mercado médio inferior. Seus investidores incluem prestigiosos fundos universitários, escritórios familiares e executivos líderes da indústria.

