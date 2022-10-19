伏林航空与Cirium(睿思誉)签署Cirium Sky使用协议，以大幅改善运营业绩

英国伦敦--(BUSINESS WIRE)--国际航空集团(International Airlines Group)旗下航空公司伏林航空(Vueling)与航空分析公司Cirium(睿思誉)达成合作，宣布将利用Cirium Sky托管的数据仓库和分析解决方案，帮助其提高运营效率。

Cirium Sky是行业最大、最精准的航空数据仓库，旨在为航空公司、机场、金融机构、飞机制造商和旅行社解锁航空数据的价值。

通过与Cirium(睿思誉)的合作，伏林航空能够获得超过25个运营要素方面的洞见，从而为旅客提供一流的体验。

Cirium(睿思誉)首席执行官Jeremy Bowen表示：“使用Cirium Sky航空数据仓库对伏林航空的数字化转型来说至关重要。Cirium Sky可帮助该公司提高运营效率，减少航班延误，以为企业的卓越运营奠定基础。”

伏林航空通过数字化和在低成本领域的领导地位，实施了包括Vueling Transform在内的多个项目，被Cirium(睿思誉)视为国际航空集团(IAG)成员中灵活和创新的领导者。

伏林航空首席运营官Oliver Iffert表示：“由于借助了大量数据和洞见，从疫情中走出来的伏林航空比之前更高效、更具有竞争力。”

他补充道，“在评估运营流程和提高乘客满意度方面，数据是关键。”

他认为：“通过Cirium Sky的精准数据，伏林航空可以更有效地规划航班，分析航班延误情况。最终，这将帮助我们将减少航班延误，并将任何意外发生概率降到最低。”

在此之前，伏林航空需要从多个数据供应商那里获取孤立的数据，在与Cirium(睿思誉)合作后，通过Cirium Sky单一渠道就能获得所有航空数据及分析。

达成这一战略合作后，伏林航空能够访问业内最大规模的数据库，该数据库可对航班进行全方位评估，并提供规范的预测分析，帮助航空公司更好地应对将来在运营中的挑战。

Bowen补充道：“在后疫情时代，改善运营流程不仅能提高乘客满意度，还能帮助航空公司应对流动性和运力恢复的问题。”

Jeremy Bowen 表示：“公开化的数据将助力航空公司作出更明智、更快的决策，这将为企业节省大量资金。我们非常高兴与伏林航空达成合作，为其业务创造更多商业价值。”

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关于Cirium（睿思誉）

Cirium（睿思誉）是全球航空大数据分析领域的领导者，具备强大的数据采集和分析能力，以支持世界各地的航班运转。Cirium(睿思誉)的洞察基于航空业几十年的经验，帮助旅游公司、飞机制造商、机场、航空公司和金融机构等航空产业上下游提供专业有效的数据解决方案，帮助其做出合理、明智的商业决策，以实现业务增长、提高效率、评估管控风险和提升客户体验。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是为专业和商业客户提供信息分析和决策工具的全球性服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

如需了解更多信息，请在微信或LinkedIn上关注Cirium（睿思誉），或者访问www.cirium.com 。

关于伏林航空

IAG旗下公司伏林航空是西班牙国内航空客运市场的重要组成部分，而西班牙有着欧洲规模领先的本土市场。截至2022年冬天，公司拥有240多条中短途航线，遍布欧洲、北非和中东，其机队中的机型包括空客A319、A320、A320neo和A321。2021年，伏林航空在世界航空奖(World Airline Awards)中荣获“欧洲顶级低成本航空公司”(Best Low Cost Airline in Europe)殊荣。

作为IAG旗下公司，伏林航空的愿景是成为全球航空业可持续发展方面的领导者。基于该愿景，公司严格按照“净零航迹”(Flightpath Net Zero)计划框架来制定所有行动。公司还依托该计划，设立了2050年前实现净零二氧化碳排放的目标。