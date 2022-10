Vueling e Cirium assinam acordo para melhorar drasticamente o desempenho operacional das companhias aéreas

Vueling and Cirium sign a deal for Cirium Sky, to dramatically improve airline operational performance (Photo: Business Wire)

Vueling and Cirium sign a deal for Cirium Sky, to dramatically improve airline operational performance (Photo: Business Wire)

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A Vueling, companhia aérea que faz parte do IAG (International Airlines Group), assinou um acordo histórico com a Cirium, empresa de análise no campo da aviação, para melhorar a eficiência operacional das companhias aéreas por meio de uma solução de análise e armazenamento de dados gerenciados: o Cirium Sky.

O acordo de vários anos fornece à Vueling acesso ao novo recurso de análise e armazenamento de dados de aviação da Cirium.

Essa parceria permitirá que a companhia aérea obtenha uma visão única de mais de 25 fatores operacionais e, finalmente, forneça a melhor experiência a viajantes.

O Cirium Sky permitirá um planejamento de voo mais eficaz, principalmente em caso de interrupções, para minimizar atrasos para clientes.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, disse: “Nosso armazenamento de dados de aviação [Cirium Sky] é fundamental para apoiar as iniciativas de transformação digital da Vueling e permitirá à companhia aérea melhorar as operações de voo, reduzir os atrasos nas viagens e preparar o terreno para a excelência operacional”.

A Vueling é vista pela Cirium como uma líder ágil e inovadora no IAG graças à implementação de várias iniciativas, entre as quais o ‘Vueling Transform’, para desbloquear todo seu potencial por meio da digitalização e liderança de baixo custo.

Oliver Iffert, diretor de Operações da Vueling, disse: “Passada a pandemia, a Vueling está emergindo ainda mais eficiente e competitiva, pois priorizamos conhecimentos práticos apoiados por uma grande quantidade de dados e contexto”.

“Os dados são fundamentais para avaliar nossas operações e identificar formas de proporcionar aos passageiros uma experiência de destaque.”

“Com o Cirium Sky, a Vueling pode planejar voos de forma mais eficaz e analisar os atrasos dos voos com base em dados precisos. Como resultado, reduziremos os atrasos e minimizaremos as interrupções.”

A mudança para o Cirium Sky faz com que a Vueling deixe de usar vários provedores de dados e dados armazenados em sistemas isolados para uma única fonte de dados e análises de aviação.

Essa parceria estratégica de dados e análises fornece à companhia aérea acesso ao maior armazenamento de dados do setor, que possui uma visão de 360 graus dos voos, bem como análises prescritivas e preditivas para antecipar futuros desafios operacionais.

Bowen acrescentou: “Melhorar as operações não é algo crucial apenas para a experiência de quem viaja, mas também para lidar com os problemas de liquidez e recuperação de capacidade que as companhias aéreas estão enfrentando após a COVID-19”.

“Ao democratizar os dados e permitir uma tomada de decisão mais inteligente e rápida, as companhias aéreas obteriam grandes economias. É uma grande satisfação fazer esta parceria com a Vueling e gerar valor para seu negócio.”

O Cirium Sky foi desenvolvido especificamente para permitir que companhias aéreas, aeroportos, instituições financeiras, fabricantes de aeronaves e distribuidores de viagens liberem o valor dos dados de aviação.

Saiba mais sobre o Cirium Sky.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou acesse www.cirium.com

Sobre a Vueling

A Vueling, empresa que faz parte do IAG, é fundamental na conectividade na Espanha, o maior mercado doméstico da Europa. Para o final de ano de 2022, a empresa conta com uma rede de mais de 240 rotas de curto e médio curso na Europa, Norte da África e Oriente Médio, que são operadas com uma frota de modelos Airbus A319, A320, A320neo e A321. Em 2021, a Vueling ganhou o World Airline Awards como a “Melhor companhia aérea low cost da Europa”.

Como parte do IAG, a Vueling compartilha a visão de liderar o campo da sustentabilidade no setor aéreo mundial. É por isso que a empresa desenvolve todas suas ações no âmbito do programa “Flightpath Net Zero”, através do qual foi estabelecido o objetivo de atingir emissões líquidas zero de CO2 em 2050.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.