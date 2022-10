Vueling et Cirium signent un accord pour Cirium Sky, afin d’améliorer considérablement la performance opérationnelle de la compagnie aérienne

Vueling and Cirium sign a deal for Cirium Sky, to dramatically improve airline operational performance (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Vueling, une compagnie aérienne qui fait partie d’IAG (International Airlines Group), a signé un accord historique avec Cirium, la société d'analyse aéronautique, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne grâce à la solution gérée d’analyse et d’entrepôt de données Cirium Sky.

L’accord pluriannuel permet à Vueling d’accéder aux nouvelles capacités de Cirium en matière d’analyse et d’entrepôt de données pour l'aviation.

Ce partenariat permettra à la compagnie aérienne d’avoir un aperçu unique de plus de 25 facteurs opérationnels pour, au final, offrir une expérience hors pair aux voyageurs.

Cirium Sky permettra une planification des vols plus efficace, en particulier autour des perturbations, afin de réduire les retards pour ses clients.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « Notre entrepôt de données dédié à l'aviation, Cirium Sky, est essentiel pour soutenir les initiatives de transformation numérique de Vueling et permettra à la compagnie aérienne d’améliorer les opérations de vol, de réduire les retards de vols et d’ouvrir la voie à l’excellence opérationnelle. »

Vueling est vue par Cirium comme le chef de file souple et innovant du groupe IAG grâce à sa mise en œuvre de plusieurs initiatives, dont Vueling Transform, pour atteindre son plein potentiel grâce à la numérisation et à un leadership à faible coût.

Oliver Iffert, directeur des opérations chez Vueling, a affirmé : « À la sortie de la pandémie, Vueling ressort encore plus performante et compétitive alors que nous donnons la priorité aux données exploitables étayées par une foule de données et de contextes. »

« Les données sont essentielles pour évaluer nos opérations et identifier des moyens d’offrir une expérience passager qui se distingue. »

« Grâce à Cirium Sky, Vueling peut planifier les vols plus efficacement et analyser les retards de vols sur la base de données précises. Cela nous permettra de réduire les retards et de minimiser les perturbations. »

La transition vers Cirium Sky permet à Vueling de passer de l’utilisation de multiples fournisseurs de données, et de données stockées dans des systèmes cloisonnés, à une source unique de données et d’analyses sur l’aviation.

Ce partenariat stratégique pour les données et les analyses permet à la compagnie aérienne d’accéder au plus important entrepôt de données du secteur, qui bénéficie d’une vue à 360 degrés des vols, ainsi qu’à des analyses prescriptives et prédictives pour anticiper les futurs défis opérationnels.

M. Bowen a ajouté : « Améliorer les opérations est non seulement primordial pour l’expérience des voyageurs mais aussi pour s’attaquer aux problèmes de liquidité et de récupération de capacité auxquels sont confrontées les compagnies aériennes au lendemain de la pandémie de COVID-19. »

« En démocratisant les données et en permettant une prise de décision plus intelligente et plus rapide, les compagnies aériennes feront d’importantes économies. Nous sommes ravis de nous associer avec Vueling et de créer de la valeur pour ses activités. »

Cirium Sky est spécialement conçu pour permettre aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux institutions financières, aux constructeurs d'avions et aux distributeurs de réservations de révéler la valeur résidant dans les données sur l’aviation.

Pour en savoir plus, cliquez sur Cirium Sky.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et améliorent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre l’actualité de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou visiter www.cirium.com

À propos de Vueling

Vueling, une compagnie aérienne appartenant au groupe IAG, est un acteur clé de la connectivité en Espagne, le plus grand marché intérieur en Europe. Pour cet hiver 2022, la compagnie exploite un réseau de plus de 240 liaisons court et moyen-courriers en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient avec sa flotte d'Airbus A319, A320, A320neo et A321. En 2021, Vueling a remporté le prix World Airline Awards dans la catégorie "Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe".

Dans le cadre du groupe IAG, Vueling partage la vision d’être à l'avant-garde dans le domaine du développement durable au sein de l’industrie mondiale du transport aérien. C’est pourquoi la compagnie développe toutes ses actions dans le cadre du programme "Flightpath Net Zero", par l’entremise duquel a été établi l’objectif d’atteindre zéro émission nette de CO2 en 2050.

