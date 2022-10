ChargePoint presenta CP6000, la soluzione di ricarica globale pronta per il futuro della mobilità elettrica

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), leader nelle reti di ricarica per i veicoli elettrici (EV), oggi ha annunciato il lancio di CP6000, la sua soluzione globale di ricarica CA per automezzi più flessibile e funzionale, ora disponibile per i veicoli di ogni tipo e dimensione.

Progettata attorno alle esigenze del mercato europeo, CP6000 è una soluzione completa di ricarica per imprese e flotte aziendali che puntano a prepararsi al futuro della mobilità elettrica all'insegna dell'affidabilità e dell'efficienza. Grazie alla perfetta integrazione tra il software della rete, i dispositivi del punto di ricarica e l'assistenza clienti, il modello CP6000 è stato ideato per preparare le aziende mondiali di ogni tipologia alla prossima ondata di adozione dei veicoli elettrici. CP6000 è studiato per la scalabilità, la flessibilità, l'affidabilità e la miglior esperienza utente della categoria, e offre un'affidabile ricarica CA per alimentazione mono o trifasica, con un'uscita adattabile da 3,7 a 22kw per ciascuna porta.

"La missione di ChargePoint è semplificare la transizione verso la mobilità elettrica. Il frutto dell'esperienza di ChargePoint nel plasmare l'industria della ricarica negli ultimi 15 anni è la comprensione delle caratteristiche considerate fondamentali da proprietari e guidatori in questa materia, tra cui esperienze fluide, design scalabile, prodotti di qualità e un servizio eccellente", ha commentato Bill Loewenthal, responsabile prodotti di ChargePoint. "Le esigenze di ricarica degli EV sono universali, anche se il tipo di guida cambia in rapporto all'area geografica. Il modello CP6000 è stato progettato presso le nostre strutture R&D in America settentrionale e in Europa per rispondere alle esigenze di ricarica di imprese, flotte aziendali e guidatori di veicoli elettrici. Grazie alla nostra più che decennale esperienza al servizio dei conducenti di EV e di ogni tipo di organizzazione, CP6000 è già pronto a entrare a far parte del futuro della mobilità elettrica delle aziende".

Un'esperienza di guida di livello superiore

Che la ricarica venga effettuata da dipendenti, clienti o visitatori, oppure per una flotta aziendale, il guidatore è al centro di tutto, ed è questo il motivo per cui il design di CP6000 ruota attorno a chi è al volante. L'app con valutazioni eccellenti di ChargePoint include oltre 200.000 punti di ricarica attivi nella sua rete a livello mondiale, con ulteriori 355.000 colonnine pubbliche aggiuntive utilizzabili grazie a integrazioni in roaming con altre importanti reti. L'assistenza di ChargePoint ai guidatori è disponibile in diverse lingue, per garantire la migliore esperienza possibile agli utenti di tutta Europa, e l'aggiunta di CP6000 alla rete di ChargePoint permette ai conducenti di trovare, utilizzare e pagare in tutta semplicità la ricarica che occorre, nella lingua e nella valuta preferita.

"La nuova serie CP6000 è un'ottima aggiunta al già solido contingente di affidabili dispositivi basati su software che proponiamo ai clienti", è stata la dichiarazione di Bruce Galliford, CEO di RAW Charging, tra i primi clienti a dotarsi della nuova tecnologia. "Con l'espansione di ChargePoint in Europa abbiamo notato un'azienda con la longevità, la base clienti, la perizia e l'esperienza ingegneristica in linea con la visione della nostra azienda. Affidiamo la parte tecnologica a ChargePoint, e noi possiamo concentrarci sull'implementazione. Abbiamo ulteriori progetti in arrivo per Aviva Investors, Greene King, McArthurGlen e altri clienti. Attualmente stiamo programmando l'espansione strategica in tutta Europa, in collaborazione con organizzazioni dotate di un portafoglio di punti di ricarica in tutto il continente. Quest'anno aggiungeremo quattro nuove stazioni di ricarica per ogni giorno lavorativo; quando un'azienda si impegna in questo modo, punta a un funzionamento flessibile e su larga scala".

Parte della piattaforma software unificata di ChargePoint

Il modello CP6000 è totalmente integrato nella piattaforma software di ChargePoint, che offre in tempo reale la visibilità su entrate, costi dell'energia e informazioni sui conducenti, il controllo completo sulle tariffe applicate e sull'accesso degli utenti, oltre a un'utile reportistica grazie a oltre 35 modelli predefiniti di grafici e relazioni. Il software targato ChargePoint comprende inoltre robusti strumenti di gestione della corrente, per ridurre automaticamente i costi dell'energia, messaggi video presso il punto di ricarica e oltre 40 integrazioni API già pronte per l'uso. CP6000 è compatibile al 100% con Open Charge Point Protocol (OCPP) 2.01, la versione più recente di questo standard open. Tutte insieme, queste funzionalità permettono ai clienti di gestire il proprio programma di ricarica, di tagliare sui costi, di migliorare l'utilizzo e di prepararsi per il futuro, in tutta semplicità.

Realizzato per il futuro dell'elettrificazione

Secondo ChargePoint la domanda di ricarica per veicoli elettrici sta per registrare una rapida crescita. Il design modulare e la tecnologia all'avanguardia della serie CP6000 supportano configurazioni flessibili e facili aggiornamenti che la rendono una robusta soluzione per aumentare la disponibilità della ricarica degli EV e per massimizzare il valore della stazione. Il prodotto può essere personalizzato con decine di configurazioni per più casi d'uso o regioni grazie alla possibilità di scelta di prese, gestione dei cavi, branding, display, strutture della colonnina e altro ancora. È una modularità che consente a CP6000 di supportare più facilmente sostituzioni e assistenza in loco, con sensori avanzati come optional per la diagnostica e il supporto di livello avanzato.

Il modello CP6000, inoltre, è stato progettato per il funzionamento con diverse reti elettriche e in conformità con molteplici normative europee; risponde ad esempio ai requisiti del governo del Regno Unito per le funzionalità di pagamento contactless per tutte le stazioni CA di 7,1kW e superiori.

È ora possibile ordinare CP6000 in decine di paesi in cui opera ChargePoint. Per ulteriori informazioni su come implementare CP6000 nella propria impresa rivolgersi al rappresentante commerciale o al distributore di zona per ChargePoint.

Informazioni su ChargePoint

ChargePoint crea una nuova rete di rifornimento per gli spostamenti di persone e merci con mezzi elettrici. Dal 2007 si impegna per semplificare la transizione all'elettricità, da parte di imprese e conducenti, grazie a una delle maggiori reti di ricarica per EV e a un portafoglio completo di soluzioni già disponibili. La piattaforma di abbonamento sul cloud di ChargePoint e i dispositivi di ricarica basati sul software sono progettati per includere opzioni per ogni scenario di ricarica, da quello domestico e multifamiliare fino agli ambienti di lavoro, i parcheggi, le strutture alberghiere, i punti vendita e le flotte aziendali di ogni tipo. Attualmente un singolo account di ChargePoint consente di accedere a centinaia di migliaia di stazioni di ricarica nell'America settentrionale e in Europa. Ad oggi sono state erogate oltre 133 milioni di sessioni di ricarica, con i conducenti che si collegano alla rete ChargePoint in media ogni secondo. Per ulteriori informazioni visitare la sala stampa di ChargePoint, il sito per i rapporti con gli investitori di ChargePoint, oppure contattare gli uffici stampa o gli addetti ai rapporti con gli investitori di ChargePoint nell'America settentrionale o in Europa.

