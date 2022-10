ChargePoint kondigt de CP6000 aan: een wereldwijde oplaadoplossing, klaar voor de elektrische toekomst

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: een toonaangevend netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen (EV), heeft vandaag de lancering aangekondigd van de CP6000, de meest flexibele en praktische wereldwijde AC-oplaadoplossing voor elektrische voertuigen van ChargePoint, nu beschikbaar voor voertuigen in alle soorten en maten.

De CP6000, ontworpen voor de behoeften van de Europese markt, is een complete oplaadoplossing voor bedrijven en wagenparken die zich vol vertrouwen en efficiënt willen voorbereiden op de toekomst van elektrische mobiliteit. De CP6000 biedt naadloze integratie van netwerksoftware, stationhardware en klantenondersteuning en is ontworpen om allerlei soorten bedrijven over de hele wereld voor te bereiden op de groei van het gebruik van elektrische voertuigen. De CP6000 is ontworpen voor schaalbaarheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en de beste bestuurdersbeleving en biedt betrouwbaar AC-opladen voor één- of driefasespanning, met een instelbare output van 3,7 tot 22 kW per poort.

“De missie van ChargePoint is de overstap naar elektrische mobiliteit te vereenvoudigen. Door de ervaring van ChargePoint, die de oplaadindustrie de afgelopen 15 jaar vorm heeft gegeven, begrijpen we wat essentieel is voor stationseigenaren en automobilisten, zoals een probleemloze oplaadbeleving, een schaalbaar ontwerp, kwaliteitsproducten en een uitstekende service,” aldus Bill Loewenthal, Chief Product Officer van ChargePoint. “De oplaadbehoeften van elektrische auto’s zijn universeel, ook al verschilt wat en hoe we rijden per regio. De CP6000 is ontworpen in onze R&D-faciliteiten in Noord-Amerika en Europa om te kunnen voldoen aan de oplaadbehoeften van bedrijven, wagenparken en bestuurders van elektrische voertuigen. De CP6000 bouwt voort op onze meer dan tien jaar ervaring op het gebied van dienstverlening aan bestuurders van elektrische voertuigen en allerlei organisaties, en biedt wat bedrijven nodig hebben een rol te spelen in de toekomst van elektrische mobiliteit.”

Superieure bestuurdersbeleving

Of het nu gaat om opladen voor werknemers, klanten, bezoekers of een wagenpark, de bestuurder staat altijd centraal. Daarom staat de bestuurder ook centraal in het ontwerp van de CP6000. De als uitstekend beoordeelde ChargePoint-app bevat meer dan 200.000 actieve oplaadplaatsen uit het eigen wereldwijde netwerk, naast nog eens 355.000 openbare oplaadplaatsen via een uitwisselingsprogramma met andere grote netwerken. De bestuurdersondersteuning van ChargePoint is beschikbaar in meerdere talen, zodat bestuurders in heel Europa de best mogelijke beleving ervaren. Dankzij de toevoeging van de CP6000 aan het netwerk van ChargePoint kunnen bestuurders gemakkelijker een oplaadpunt vinden en en gebruiken, en betalen, in de taal en valuta van hun voorkeur.

“De nieuwe CP6000-serie is een geweldige aanvulling op een reeds sterk assortiment van betrouwbare, softwaregestuurde hardware dat we onze klanten aanbieden,” aldus Bruce Galliford, CEO van RAW Charging, een van de eerste klanten die de nieuwe technologie hebben ontvangen. “Op het moment dat ChargePoint uitbreidde naar Europa, zagen we een bedrijf dat beschikte over de duurzaamheid, het klantenbestand, de technische bekwaamheid en de ervaring die bij onze visie paste. Omdat we de technologie aan ChargePoint kunnen overlaten, kunnen wij ons concentreren op de implementatie. Er zijn nog meer projecten in aantocht voor Aviva Investors, Greene King, McArthurGlen en andere klanten. Op dit moment maken we plannen voor een strategische uitbreiding in heel Europa en werken we samen met organisaties die beschikken over een portfolio van locaties verspreid over het hele continent. Dit jaar komen er elke werkdag vier nieuwe locaties bij. Zoiets is alleen mogelijk als het flexibel en op grote schaal werkt.”

Onderdeel van het uniforme softwareplatform van ChargePoint

De CP6000 werkt naadloos samen met het softwareplatform van ChargePoint, dat realtime inzicht biedt in inkomsten, energiekosten en bestuurdersgegevens, volledige controle biedt over prijzen en toegang voor bestuurders, en bruikbare rapportage biedt met meer dan 35 voorgeprogrammeerde grafieken en rapporten. De software van ChargePoint bevat ook robuuste tools voor energiebeheer om de energiekosten automatisch te verlagen, weergave van videoberichten op het station en meer dan 40 kant-en-klare API-integraties. De CP6000 voldoet ook volledig aan het Open Charge Point Protocol (OCPP) 2.01, de nieuwste versie van de open standaard. Samen maken deze functies het klanten gemakkelijk om hun oplaadprogramma te beheren, kosten te verlagen, het gebruik te optimaliseren en zich voor te bereiden op de toekomst.

Gebouwd voor de toekomst van elektrificatie

ChargePoint verwacht dat de vraag naar oplaadcapaciteit voor elektrische voertuigen snel zal groeien. Het modulaire ontwerp en de innovatieve technologie van de CP6000-serie bieden mogelijkheden voor flexibele configuraties en eenvoudige upgrades, waardoor het een robuuste oplossing is voor het opschalen van de capaciteit voor het opladen van elektrische voertuigen en het maximaliseren van de opbrengst van het station. Het systeem kan worden aangepast in tientallen configuraties voor diverse gebruiksscenario's of regio's, met opties voor aansluitpunten, kabelbeheer, huisstijl, displays, rolluiken, enzovoort. Dankzij deze modulaire opbouw zijn vervangingen en onderhoud aan de CP6000 in het veld eenvoudig uit te voeren. Daarnaast beschikt het systeem over geavanceerde sensoren voor verbeterde diagnostiek en ondersteuning.

Bij het ontwerp van de CP6000 is ook rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan elektriciteitsnetten en voorschriften in Europa. De CP6000 voldoet bijvoorbeeld aan de eisen van de Britse overheid voor contactloze betaalmogelijkheden op alle AC-stations van 7,1 kW en hoger.

De CP6000 kan nu worden besteld in tientallen landen waar ChargePoint actief is. Neem voor meer informatie over het implementeren van de CP6000 in uw bedrijf contact op met uw ChargePoint-verkoopvertegenwoordiger of -distributeur.

Over ChargePoint

ChargePoint bouwt aan een nieuw oplaadnetwerk om mensen en goederen elektrisch te verplaatsen. Sinds 2007 zet ChargePoint zich in om het voor bedrijven en bestuurders gemakkelijk te maken om over te stappen op elektrisch met een van de grootste oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen en een uitgebreid portfolio van oplaadoplossingen die nu al beschikbaar zijn. Het op de cloud gebaseerde abonnementsplatform van ChargePoint en de softwaregedefinieerde oplaadhardware zijn ontworpen om opties te bieden voor elk oplaadscenario, van oplaadpunten voor een of meerdere gezinnen tot werkplekken, parkeerplaatsen, horeca, winkel en allerlei wagenparken van transportondernemingen. Op dit moment biedt één ChargePoint-account toegang tot honderdduizenden oplaadpunten in Noord-Amerika en Europa. Tot op heden zijn meer dan 133 miljoen oplaadsessies uitgevoerd, waarbij gemiddeld elke seconde een bestuurder een voertuig op het ChargePoint-netwerk aansluit. Meer informatie: zie de perskamer van ChargePoint, de Investor Relations-website van ChargePoint, of neem contact op met de persdienst van ChargePoint in Noord-Amerika of Europa, of met Investor Relations.

