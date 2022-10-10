Project Twelve攜手BNB Chain和Quest3，推出前所未有的遊戲盛會P12 Arcana

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--與全球頂級規模電競職業賽事The International 2022同期舉行的P12 Arcana，將成為本年度空前盛大的Web3遊戲嘉年華。在合作方BNB Chain和Quest3的鼎力支持下，大會將推出一系列令人興奮、引人入勝的用戶活動，包括但不限於參與遊戲，成為最終贏家，獲取豐厚獎勵，樂透抽獎以及投票競賽。此外，用戶還將有機會透過支持其喜愛的冠軍和玩家，贏取大量獎勵，獲得似曾相識卻又新鮮刺激的體驗。

在今年9月的預發布會上，P12 Arcana見證了用戶對本次活動的巨大需求和興奮情緒，也促使公司於2022年10月1日正式推出了該活動。嘉年華將持續一個月，於2022年11月1日結束。Project Twelve創始人Boyang在談及該活動的目標和願景時表示：「 P12的使命一直都是重製和重構Web3遊戲。肩負這一使命，我們充分意識到當前遊戲玩家和Web3用戶之間存在的隔閡。P12 Arcana將成為2022年規模空前的Web3遊戲嘉年華，亦是P12邁出的堅實一步。我們的目標是連接和聯合以往玩家和新一代Web3玩家，將他們帶入由玩家共用並深受玩家喜愛的同一個遊戲世界。」

該活動將釋放Web3遊戲的全新維度，讓新舊受眾有機會獲得前所未有的虛擬體驗。P12 Arcana被譽為年度遊戲界的盛會，Project Twelve非常高興面向全球遊戲玩家、電子競技粉絲、Web3愛好者推出這一終極體驗。

敬請登入airdrop.p12.games/arcana，加入無縫、去信任和去中心化的網絡遊戲嘉年華。

關於Project Twelve

Project Twelve (P12)是一個Web3遊戲生態系統，擁有一體化的可持續經濟。P12生態系統致力於促進和保證其設計初衷，包括真正的所有權、透明的價格發現、有擔保的流動性、可驗證的稀少性，以及可執行的治理，從而打造真正可持續的Web3遊戲經濟模式。

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