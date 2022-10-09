Andersen Global拓展在加拿大的稅務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與多倫多稅務公司Trowbridge Professional Corporation簽署合作協議，拓展其在加拿大的業務版圖，進一步提升了其在該國的無縫服務能力。

該稅務公司執行合夥人Todd Trowbridge、Arun (Ernie) Nagratha與Wayne Bewick在任職於Arthur Andersen期間相識，後於2002年成立了該稅務公司。Trowbridge提供廣泛的國際稅務服務，專長於企業稅、私人客戶和全球流動。Trowbridge總部位於多倫多，在印度、德國和英國設有辦事處。

Ernie表示：「跨越國界的無縫服務是我們商業模式的核心。透過與Andersen Global合作，我們將得到國際性組織的支援，讓我們能夠在所服務的市場保持競爭優勢。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「與Trowbridge的合作為我們增添了一個重要市場，提升了我們在加拿大的業務版圖，並拓展了我們在該國的稅務能力。Trowbridge團隊的區域和跨境專長對我們的會員公司和合作公司是一個有力的補充。我相信，隨著我們繼續擴張全球業務版圖，這一協同效應將發揮重要作用。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其會員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國會員公司Andersen Tax LLC主導成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其會員公司和合作公司在逾380個地點推展業務。

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