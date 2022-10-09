Andersen Global拓展在加拿大的税务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与多伦多税务公司Trowbridge Professional Corporation签署合作协议，拓展其在加拿大的业务版图，进一步提升了其在该国的无缝服务能力。

该税务公司执行合伙人Todd Trowbridge、Arun (Ernie) Nagratha与Wayne Bewick在供职于Arthur Andersen期间相识，后于2002年成立了该税务公司。Trowbridge提供广泛的国际税务服务，专长于企业税、私人客户和全球流动。Trowbridge总部位于多伦多，在印度、德国和英国设有办事处。

Ernie表示：“跨越国界的无缝服务是我们业务模式的核心。通过与Andersen Global合作，我们将得到国际性组织的支持，让我们能够在所服务的市场保持竞争优势。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“与Trowbridge的合作为我们增添了一个重要市场，提升了我们在加拿大的业务覆盖范围，并拓展了我们在该国的税务能力。Trowbridge团队的区域和跨境专长对我们的会员公司和合作公司是一个有力的补充。我相信，随着我们继续扩张全球业务版图，这一协同效应将发挥重要作用。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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