Andersen Global breidt belastingmogelijkheden in Canada uit

Andersen Global versterkt zijn Canadese aanwezigheid door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Toronto gevestigde belastingkantoor Trowbridge Professional Corporation, waardoor de naadloze servicemogelijkheden in Canada verder worden verbeterd.

Managing Partners Todd Trowbridge, Arun (Ernie) Nagratha en Wayne Bewick richtten het bedrijf in 2002 op na een ontmoeting tijdens hun tijd bij Arthur Andersen. Trowbridge biedt een breed scala aan internationale belastingdiensten, gespecialiseerd in vennootschapsbelasting, particuliere klanten en wereldwijde mobiliteit. Trowbridge, met hoofdkantoor in Toronto, is ook aanwezig in India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

"Naadloze service over alle grenzen heen staat centraal in ons bedrijfsmodel," aldus Ernie. "Door deze samenwerkingsovereenkomst met Andersen Global krijgt ons bedrijf de steun van een wereldwijde organisatie, waardoor we een concurrentievoordeel kunnen behouden in de markten die we bedienen."

"Onze samenwerking met Trowbridge verbreedt onze fiscale mogelijkheden door een belangrijke markt toe te voegen om extra dekking in Canada te bieden," verklaarde de voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen, Mark Vorsatz. "De regionale en grensoverschrijdende expertise van het Trowbridge-team is een aanvulling op die van onze lidfirma's en samenwerkende firma's, en ik ben ervan overtuigd dat deze synergie een belangrijke rol zal spelen terwijl we onze wereldwijde aanwezigheid blijven uitbreiden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting- en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, dat werd opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 12.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 380 locaties via haar lidfirma's en samenwerkende firma's.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.