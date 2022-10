Hoffmann Green signe un contrat avec engagement de volumes de trois ans avec la société O.T.E portant sur la fourniture de ciment 0% clinker H-EVA SOL

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial d’une durée de trois ans avec O.T.E, acteur dans les secteurs du numérique, du génie civil et des ouvrages d’art en milieu industriel, pour la fourniture de ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique H-EVA SOL.

Hoffmann Green fournira à O.T.E son ciment décarboné à base d’argile activée, H-EVA SOL, dans le cadre du procédé Greenpose co-développé avec la société TESMEC, une solution globale et innovante de pose de fibre optique avec traitement des déblais et remblaiement simultané. Concrètement, dès cette année et jusqu’à fin 2024, H-EVA SOL remplacera le ciment Portland dans l’enfouissement des fibres optiques, un marché en pleine croissance sur l’ensemble du territoire national. Ce contrat avec engagement de volumes permettra ainsi de réduire de 95% l’empreinte carbone de Greenpose en comparaison de la méthode traditionnelle d’enfouissement micro-rive avec remblaiement béton utilisant du ciment Portland.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes fiers du contrat signé avec O.T.E qui nous permet de verdir davantage leur enfouissement optique, un marché en forte croissance sur l’ensemble de la France. L’empreinte carbone de leur solution innovante Greenpose sera, grâce à l’utilisation des ciments Hoffmann 0% clinker, réduite de 95% en comparaison d’une technique d’enfouissement traditionnel. Ce partenariat avec engagement de volumes constitue également une formidable opportunité de diversification en accentuant notre présence sur le marché des travaux routiers et de promouvoir notre liant à base d’argile activée H-EVA SOL. »

Philippe TODESCO Président de O.T.E, spécifie : « La signature de ce contrat avec Hoffmann Green permet de réduire notre empreinte carbone de 38 à 2 tonnes de CO 2 par kilomètre lors de l’enfouissement du réseau de fibres optiques. Le ciment H-EVA SOL d’Hoffmann s’est avéré être la solution la plus appropriée et évidente à notre procédé Greenpose basé sur le recyclage des matériaux en place puisque ce ciment produit sans clinker ne nécessite pas l’utilisation de granulats dans le cadre du traitement de sols et favorise ainsi la préservation des ressources naturelles. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE O.T.E

Créée en 1997 O.T.E déploie son savoir-faire et son expertise dans le numérique et l’énergie sur l’ensemble du territoire national et en Europe : bureau d’études ; construction de réseaux numériques souterrains et génie civil.

Doté de moyens de production modernes, d’une organisation performante, de bases opérationnelles locales et d’un bureau d’étude intégré (E3D), O.T.E intervient en France, en Italie, en Espagne et depuis 2021 en Allemagne avec sa filale OTE Deutschland.

Pour plus d’informations : www.otengineering.fr