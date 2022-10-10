斯倫貝謝與戈潤合作，實現電池級鋰化合物的永續生產

休士頓與波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝今天宣布，公司已經與全球水務解決方案供應商戈潤(Gradiant)建立合作關係，在電池級鋰化合物生產流程中引進重要的永續技術。

作為斯倫貝謝NeoLith Energy鋰直接抽出(Direct Lithium Extraction, DLE)技術和生產流程圖的一部分，戈潤的技術被用於對鋰溶液進行濃縮，然後產生淡水，這是利用鹵水進行永續鋰生產過程中的重要環節。

斯倫貝謝新能源業務總裁Gavin Rennick表示：「合理的自然資源管理對於礦物生產來說至關重要，在鋰生產領域更是如此。市場對這一關鍵礦物質的需求出現了前所未有的增長，這一點要求人們在不破壞永續性的情況下實現高品質的生產。將戈潤的技術整合至我們的鋰直接抽出(DLE)流程一直是我們策略的重點，其目標是改善全球鋰生產產業的永續性。」

戈潤的新解決方案提升了永續鋰抽出流程的影響力，並縮短了產品上市時間，減少了環境足跡。這項技術實現高濃度鋰濃縮液所需的時間與常規方法相比微不足道，同時與熱能技術相比，其碳排放、能耗和資本成本亦有降低。這項技術整合可被應用於新的鋰礦抽出和生產工廠，從而為未開發的鋰生產地區以及現有的鋰生產業務提供諸多機會。

這項合作將讓鋰生產產業滿足激增的礦物需求，並透過減少淡水消耗和廢水，實現之前難以企及的水利用水準。

戈潤營運長Prakash Govindan表示：「我們十分高興與斯倫貝謝合作，共同引領永續礦產資源回收的新時代。這一點歸功於戈潤對該生產流程底層複雜化學的深刻理解。隨後，該流程透過機器學習和數位技術的轉化，被用於實際操作當中。斯倫貝謝一體化流程的永續性影響，加上戈潤的解決方案，將成為鋰生產市場的遊戲顛覆者。透過這項策略合作，戈潤的技術將開啟在這一重要產業的全球擴張之旅。」

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力於與客戶合作來取得能源。我們的員工來自160多個國家，他們透過提供領先的數位化解決方案，部署創新技術，以幫助全球能源產業實現績效和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作開發取得能源的技術，以造福所有民眾。在新能源領域，斯倫貝謝利用其知識和業務資本，專注於低碳和碳中和技術，包括氫氣、鋰、儲能、碳捕捉、利用和隔離、地熱能和地質能源。

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關於戈潤

戈潤是全球先進水務和廢水處理解決方案的供應商。憑藉由世界頂尖水處理專家打造的全套差異化專屬端對端解決方案，戈潤為全球各大重要產業客戶的任務關鍵型營運提供服務。戈潤成立於麻省理工學院(MIT)，在應對工業化、人口成長和水資源緊缺所帶來的日益嚴峻的挑戰方面具備獨特的優勢。如今，戈潤擁有超過450名員工，其全球總部位於波士頓，在新加坡設有地區總部和全球技術實驗室，並在12個國家設有辦事處。

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