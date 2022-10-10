斯伦贝谢与戈润合作，实现电池级锂化合物的可持续生产

休斯敦与波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢今天宣布，公司已经与全球水务解决方案提供商戈润(Gradiant)建立合作关系，在电池级锂化合物生产流程中引入重要的可持续技术。

作为斯伦贝谢NeoLith Energy直接提锂(DLE)技术和生产工艺流程图的一部分，戈润的技术被用于对锂溶液进行浓缩，然后产生淡水，这是利用卤水进行可持续锂生产过程中的重要环节。

斯伦贝谢新能源业务总裁Gavin Rennick表示：“合理的自然资源管理对于矿物生产来说至关重要，在锂生产领域更是如此。市场对这一关键矿物质的需求出现了前所未有的增长，这一点要求人们在不破坏可持续性的情况下实现高质量的生产。将戈润的技术整合至我们的直接提锂(DLE)工艺流程一直是我们策略的重点，其目标是改善全球锂生产行业的可持续性。”

戈润的新解决方案提升了可持续锂提取流程的影响力，并缩短了产品上市时间，减少了环境印迹。这项技术实现高浓度锂浓缩液所需的时间与常规方法相比微不足道，同时与基于热能的技术相比，其碳排放、能耗和资本成本亦有降低。这项技术整合可被应用于新的锂矿提取和生产工厂，从而为未开发的锂生产地区以及现有的锂生产业务提供诸多机会。

这项合作将让锂生产行业满足激增的矿物需求，并通过减少淡水消耗和废水，实现此前难以企及的水利用水平。

戈润首席运营官Prakash Govindan表示：“我们十分高兴与斯伦贝谢合作，共同引领可持续矿产资源回收的新时代。这一点归功于戈润对该生产流程底层复杂化学的深刻理解。随后，该流程通过机器学习和数字技术的转化，被用于实际操作当中。斯伦贝谢一体化流程的可持续性影响，加上戈润的解决方案，将成为锂生产市场的游戏颠覆者。借助这一战略合作，戈润的技术将开启在这一重要行业的全球扩张之旅。”

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。在新能源领域，斯伦贝谢利用其知识和业务资本，专注于低碳和碳中和技术，包括氢气，锂，储能，碳捕捉、利用和隔离，地热能和地质能源。

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关于戈润

戈润是全球高级水务和废水处理解决方案的提供商。凭借由世界顶级水处理专家打造的全套差异化专属端到端解决方案，戈润为全球各大重要行业客户的任务关键型运营提供服务。戈润成立于麻省理工学院(MIT)，在应对工业化、人口增长和水资源紧缺所带来的日益严峻的挑战方面具备独特的优势。如今，戈润拥有超过450名员工，其全球总部位于波士顿，在新加坡设有地区总部和全球技术实验室，并在12个国家设有办事处。

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有关前瞻性陈述的警示性声明

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