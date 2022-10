Schlumberger realiza parceria com a Gradiant para oferecer produção sustentável de compostos de lítio para baterias

HOUSTON & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje que celebrou uma parceria com a Gradiant, fornecedora global de soluções de água, para difundir uma tecnologia sustentável fundamental para o processo de produção de compostos de lítio para baterias.

Como parte do extração direta de lítio (DLE) do NeoLith Energy da Schlumberger e do fluxograma de produção, a tecnologia da Gradiant é usada para concentrar a solução de lítio e gerar água limpa – um elemento essencial na produção sustentável de lítio a partir da salmoura.

“A gestão apropriada de recursos naturais é essencial na produção mineral, e ainda mais quando se trata do lítio”, disse Gavin Rennick, presidente do negócio de Nova Energia da Schlumberger. “O crescimento sem precedentes na demanda por este mineral essencial exige produção de alta qualidade sem comprometer a sustentabilidade. A integração da tecnologia da Gradiant em nosso fluxograma de extração direta de lítio (DLE) foi fundamental em nossa estratégia de aprimorar a sustentabilidade na indústria global de produção de lítio.”

A nova solução da Gradiant aumenta o impacto do processo de extração sustentável do lítio – redução do tempo de entrada no mercado e da pegada ambiental. A tecnologia possibilita altos níveis de concentração de lítio em uma fração do tempo exigido por métodos convencionais, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de carbono, consumo de energia e os custos de capital em comparação com as tecnologias de base térmica. Esta integração de tecnologia pode ser aplicada à nova extração mineral do lítio e aos sites de produção, abrindo oportunidades para regiões inexploradas de produção de lítio, assim como para as operações de produção de lítio existentes.

A colaboração permitirá que a indústria do lítio atenda à crescente demanda pelo mineral com um nível anteriormente inatingível de utilização de água, reduzindo simultaneamente o consumo de água doce e de águas residuais.

“Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Schlumberger, com quem vamos ser pioneiros em uma nova era de recuperação sustentável dos recursos minerais”, disse Prakash Govindan, diretor de operações (COO) da Gradiant. “Isto é possível graças ao profundo conhecimento da Gradiant sobre a química complexa que sustenta o processo de produção, que então é operacionalizado por aprendizado de máquina e tecnologia digital. O impacto da sustentabilidade do processo integrado da Schlumberger, combinado com as soluções da Gradiant, é um divisor de águas para o mercado de produção de lítio. Esta parceria estratégica possibilitará a expansão da tecnologia da Gradiant neste setor importante.”

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para o acesso à energia. Nossa equipe de trabalho, representando mais de 160 nacionalidades, fornece soluções digitais superiores e implementa tecnologias inovadoras para possibilitar desempenho e sustentabilidade para o setor mundial de energia. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia que libera o acesso à energia para beneficiar a todos. No mundo da nova energia, a Schlumberger tira proveito de seu capital intelectual e empresarial para investir em tecnologias de baixo carbono e de carbono neutro, incluindo empreendimento nos domínios de hidrogênio, lítio, armazenamento de energia, captura, utilização e sequestro de carbono, energia geotérmica e geoenergia.

Para obter mais informações, acesse www.newenergy.slb.com

Sobre a Gradiant

A Gradiant é uma fornecedora global de soluções para o tratamento avançado de água e efluentes. Com um conjunto completo de soluções diferenciadas e proprietárias de ponta a ponta, alimentado pelas melhores mentes no campo da água, a Gradiant atende às operações de missão crítica de seus clientes nos setores essenciais do mundo. A Gradiant foi fundada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology) e está posicionada de forma única para enfrentar os crescentes desafios do mundo criados pela industrialização, crescimento populacional e estresse hídrico. Contando hoje com mais de 450 funcionários, a Gradiant opera de sua sede global em Boston, sede regional e laboratórios globais de tecnologia em Singapura, além de contar com escritórios em doze países.

Para obter informações adicionais, acesse www.gradiant.com.

