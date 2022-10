Schlumberger arbeitet mit Gradient daran, eine nachhaltige Produktion von Lithiumverbindungen in Batteriequalität bereitzustellen

HOUSTON & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Gradiant, einem globalen Anbieter von Wassersystemen, eingegangen ist, um eine nachhaltige Schlüsseltechnologie in den Produktionsprozess für Lithiumverbindungen in Batteriequalität einzuführen.

Als Teil der direkten Lithiumextraktion (DLE) und des Produktions-Fließbildes von Schlumberger NeoLith Energy wird die Gradiant-Technologie verwendet, um die Lithiumlösung zu konzentrieren und Frischwasser zu erzeugen – ein entscheidendes Element für eine nachhaltige Lithiumproduktion aus Sole.

„Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen ist bei der Mineralproduktion von entscheidender Bedeutung, und nirgendwo mehr als bei Lithium“, sagte Gavin Rennick, Präsident des New Energy-Geschäfts von Schlumberger. „Das beispiellose Wachstum der Nachfrage nach diesem kritischen Mineral erfordert eine qualitativ hochwertige Produktion ohne Kompromisse bei der Nachhaltigkeit. Die Integration der Gradiant-Technologie in unser Fließbild für die direkte Lithiumextraktion (DLE) war der Schlüssel zu unserer Strategie, die Nachhaltigkeit in der globalen Lithiumproduktion zu verbessern.“

Die neue Lösung von Gradiant erhöht die Wirkung des nachhaltigen Lithiumextraktionsprozesses – kürzere Markteinführungszeit und geringere Umweltbelastung. Die Technologie ermöglicht eine hohe Konzentrierung von Lithium in einem Bruchteil der Zeit, die herkömmliche Methoden benötigen, und reduziert gleichzeitig die CO2-Emissionen, den Energieverbrauch und die Kapitalkosten im Vergleich zu thermisch basierten Technologien. Diese Technologie kann in neue Abbau- oder Produktionsstätten von Lithiummineralien integriert werden und eröffnet neue Möglichkeiten für unerschlossene Regionen zur Lithiumproduktion wie auch für bestehende Produktionsbetriebe.

Die Zusammenarbeit wird es der Lithiumindustrie ermöglichen, die steigende Mineralnachfrage mit einem bisher unerreichbaren Wirkungsgrad der Wassernutzung zu bedienen, indem gleichzeitig der Frischwasserverbrauch gesenkt und Abwasser reduziert wird.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Schlumberger, um eine neue Ära der nachhaltigen Rückgewinnung von Mineralressourcen einzuleiten“, sagte Prakash Govindan, COO von Gradiant. „Möglich wird dies durch das tiefe Verständnis von Gradiant für die komplexe Chemie, die den Produktionsprozessen zugrunde liegt, die dann durch maschinelles Lernen und digitale Technologie operationalisiert werden. Die Auswirkungen des integrierten Schlumberger-Prozesses auf die Nachhaltigkeit sind in Kombination mit den Lösungen von Gradiant ein Wendepunkt für die Lithiumproduktion. Diese strategische Partnerschaft wird die weltweite Expansion der Technologie von Gradiant in dieser bedeutenden Branche ermöglichen.“

