Velodyne Lidar收購人工智慧軟體公司Bluecity

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，已收購位於蒙特婁的人工智慧(AI)軟體公司Bluecity。Bluecity採用雷射雷達的新一代解決方案可解決安全、交通和基礎建設問題。此次全部股權收購交易進一步鞏固了Velodyne的承諾，即提供業界領先的人工智慧自主視覺解決方案，幫助客戶取得成功。預計Bluecity的加入不會對營運支出和現金使用造成重大影響。Bluecity的行政、軟體開發和銷售團隊將加入Velodyne。

Velodyne和Bluecity已合作多年，共同為智慧城市應用提供採用雷射雷達的解決方案。Velodyne的智慧基礎建設解決方案(IIS)結合了公司屢獲殊榮的雷射雷達感測器和Bluecity的AI軟體。IIS具有交通監測和分析能力，可改善道路安全，提高道路使用效率，並幫助城市規劃更智慧、更綠色的交通運輸系統。該解決方案已在四大洲的74個系統中部署，包括在美國國內的加州、科羅拉多州、佛羅里達州、紐澤西州、馬里蘭州、德州、內華達州和密西根州，以及國際上的加拿大、中國、阿聯、印度、芬蘭、德國和澳洲推出的系統。

Velodyne Lidar執行長Ted Tewksbury博士表示：「歡迎Bluecity成為Velodyne團隊的正式成員，我們對此感到十分振奮。他們是一群才華橫溢的創新者，開發了顛覆性的人工智慧和分析軟體，這些軟體是對我們的雷射雷達感測器和Vella軟體的理想補充。Velodyne採用雷射雷達的系統解決方案推出後，客戶反應非常積極熱烈。客戶正在利用我們的雷射雷達和人工智慧分析技術來獲得商業洞見，並改善安全、永續性、效率和交通公平性，這是單靠傳統相機或雷達無法實現的。對Bluecity的收購進一步證實，將軟硬體融於一體的系統解決方案是Velodyne在所有終端市場上的主要競爭優勢。」

Bluecity共同創辦人兼執行長Asad Lesani博士表示：「Velodyne的願景是成為人工智慧自主視覺系統的領導廠商，Bluecity堅信這項願景能夠實現。我們使用Velodyne一流雷射雷達感測器的經驗表明，他們的解決方案完全有能力使社區更安全，運轉更有效率。我們的團隊很高興能成為Velodyne的一份子。」

Velodyne擴充全堆疊式解決方案組合

Velodyne將繼續擴充其智慧基礎建設解決方案的功能，包括監測人流和車流，為停車場、零售、賭場和體育場等應用場景打造一系列新的全堆疊式基礎建設解決方案。根據Yole Group旗下Yole Intelligence發布的資料顯示，雷射雷達智慧基礎建設市場規模將從2021年的1.08億美元成長到2027年的11億美元1。為服務這些不斷成長的市場，Velodyne將把Bluecity功能強大的人工智慧和分析軟體與Velodyne的Vella雷射雷達感知軟體整合，以軟體即服務(SaaS)模式提供。這種整合將加快打造針對工業、機器人和智慧基礎建設的Velodyne雷射雷達的新軟體解決方案，使客戶能夠加速向這些市場推出自主視覺系統。

Vella軟體可將雷射雷達資料轉化為可操作資訊，使自主系統能夠觀察和瞭解它們所處的環境。Vella的即時資料使自主系統能夠做出決定並採取行動（例如機器人安全移動或車輛安全行駛），並提供分析能力（例如，交通解決方案可幫助社區瞭解未遂碰撞、闖紅燈和其他道路使用者行為的根本原因）。

1來源：《2022年雷射雷達：聚焦汽車和工業》報告，Yole Intelligence，2022年

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括機器人、工業、智慧基礎建設、自動駕駛汽車和先進駕駛輔助系統(ADAS)等。依靠持續的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等字詞，以及這些字詞的變體或類似表達形式（或此類字詞或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和營運業績的討論和分析」以及「風險因素」小節，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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