Velodyne Lidar收购人工智能软件公司Bluecity

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，已收购位于蒙特利尔的人工智能(AI)软件公司Bluecity。Bluecity基于激光雷达的新一代解决方案可解决安全、交通和基础设施问题。此次全部股权收购交易进一步巩固了Velodyne的承诺，即提供业界领先的人工智能自主视觉解决方案，帮助客户取得成功。预计Bluecity的加入不会对运营开支和现金使用造成重大影响。Bluecity的行政、软件开发和销售团队将加入Velodyne。

Velodyne和Bluecity已合作多年，共同为智慧城市应用提供基于激光雷达的解决方案。Velodyne的智能基础设施解决方案(IIS)结合了公司屡获殊荣的激光雷达传感器和Bluecity的AI软件。IIS具有交通监测和分析能力，可改善道路安全，提高道路使用效率，并帮助城市规划更智能、更绿色的交通运输系统。该解决方案已在四大洲的74个系统中部署，包括在美国国内的加州、科罗拉多州、佛罗里达州、新泽西州、马里兰州、得克萨斯州、内华达州和密歇根州，以及国际上的加拿大、中国、阿联酋、印度、芬兰、德国和澳大利亚推出的系统。

Velodyne Lidar首席执行官Ted Tewksbury博士表示：“ 欢迎Bluecity成为Velodyne团队的正式成员，我们对此感到十分振奋。他们是一群才华横溢的创新者，开发了颠覆性的人工智能和分析软件，这些软件是对我们的激光雷达传感器和Vella软件的理想补充。Velodyne基于激光雷达的系统解决方案推出后，客户反响非常积极热烈。客户正在利用我们的激光雷达和人工智能分析技术来获取商业洞见，并改善安全、可持续性、效率和交通公平性，这是单靠传统摄像机或雷达无法实现的。对Bluecity的收购进一步证实，将软硬件融于一体的系统解决方案是Velodyne在所有终端市场上的主要竞争优势。”

Bluecity联合创始人兼首席执行官Asad Lesani博士表示：“ Velodyne的愿景是成为人工智能自主视觉系统的领先供应商，Bluecity坚信这一愿景能够实现。我们使用Velodyne一流激光雷达传感器的经验表明，他们的解决方案完全有能力使社区更安全，运转更高效。我们的团队很高兴能成为Velodyne的一份子。”

Velodyne扩展全栈式解决方案组合

Velodyne将继续扩展其智能基础设施解决方案的功能，包括监测人流和车流，为停车场、零售、赌场和体育场等应用场景打造一系列新的全栈式基础设施解决方案。根据Yole Group旗下Yole Intelligence发布的数据显示，激光雷达智能基础设施市场规模将从2021年的1.08亿美元增长到2027年的11亿美元1。为服务这些不断增长的市场，Velodyne将把Bluecity功能强大的人工智能和分析软件与Velodyne的Vella激光雷达感知软件相整合，以软件即服务(SaaS)模式提供。这种整合将加快打造面向工业、机器人和智能基础设施的基于Velodyne激光雷达的新软件解决方案，使客户能够加速向这些市场推出自主视觉系统。

Vella软件可将激光雷达数据转化为可操作信息，使自主系统能够观察和了解它们所处的环境。Vella的实时数据使自主系统能够做出决定并采取行动（例如机器人安全移动或车辆安全行驶），并提供分析能力（例如，交通解决方案可帮助社区了解未遂碰撞、闯红灯和其他道路使用者行为的根本原因）。

1来源：《2022年激光雷达：聚焦汽车和工业》报告，Yole Intelligence，2022年

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括机器人、工业、智能基础设施、自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。依托持续的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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