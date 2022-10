Velodyne Lidar adquire a empresa de software de IA Bluecity

Intersection in Austin, Texas with Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution installed using Velodyne's lidar sensors and Bluecity's AI software. Image credit: Velodyne Lidar

Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, installed at an intersection in San Jose, CA. Image credit: Velodyne Lidar

Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, installed at an intersection in San Jose, CA. Image credit: Velodyne Lidar

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que a empresa adquiriu a Bluecity, uma empresa de software de inteligência artificial (IA) com sede em Montreal, cujas soluções de próxima geração baseadas em sensores Lidar solucionam questões relacionadas à segurança, tráfego e infraestrutura. A aquisição de todas as ações reforça o compromisso da Velodyne de possibilitar o sucesso do cliente ao oferecer soluções de visão autônomas com tecnologia de IA e liderança no setor. Espera-se que a adição da Bluecity seja irrelevante às despesas operacionais e uso de caixa. As equipes executivas, de desenvolvimento de software e vendas da Bluecity também se unirão à Velodyne.

Há muitos anos a Velodyne e a Bluecity realizaram uma parceria para oferecer soluções com base em sensores Lidar para aplicações de cidades inteligente. A Solução de Infraestrutura Inteligente (IIS) da Velodyne combina a solução premiada de sensores Lidar da Velodyne e o software de IA da Bluecity. O IIS oferece monitoramento e análise de tráfego para aprimorar a segurança e eficiência das estradas e ajuda as cidades a se planejar para a integração de sistemas de transporte mais inteligentes e ecológicos. A solução foi implantada em quatro continentes, com 74 instalações que incluem sistemas implementados internamente na Califórnia, Colorado, Flórida, Nova Jersey, Maryland, Texas, Nevada e Michigan, e internacionalmente no Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Finlândia, Alemanha e Austrália.

“ Estamos muito felizes de dar as boas-vindas à Bluecity e sua equipe como membros efetivos da equipe Velodyne. Eles são um grupo de inovadores excepcionalmente talentosos, com um software de IA e análise revolucionário que complementa perfeitamente nossos sensores Lidar e o software Vella”, disse o Dr. Ted Tewksbury, diretor executivo (CEO), Velodyne Lidar. “ A resposta do cliente às soluções de sistemas com base nos sensores Lidar da Velodyne tem sido incrivelmente positiva. Os clientes utilizam o nosso sensor Lidar e análises baseadas em IA para obter informações de negócios e aprimorar a segurança, sustentabilidade, eficiência e equidade no transporte de maneiras que nunca foram possíveis com câmeras tradicionais ou com o próprio radar. Nossa aquisição da Bluecity reforça ainda mais que uma abordagem de soluções de sistema que integra software e hardware é uma importante vantagem competitiva para a Velodyne em todos os nossos mercados finais.”

“ A Bluecity acredita muito na visão da Velodyne de ser o principal fornecedor de sistemas de visão autônomos baseados em IA”, disse o Dr. Asad Lesani, cofundador e diretor executivo (CEO), Bluecity. “ Nossa experiência de trabalho com os sensores Lidar de classe mundial da Velodyne mostrou o poder que essas soluções podem trazer em tornar as comunidades mais seguras e eficientes. Nossa equipe está entusiasmada de fazer parte agora da Velodyne.”

Velodyne expande portfólio de soluções full-stack (pilha completa)

A Velodyne continuará a expansão de sua capacidade de Soluções de Infraestrutura Inteligente, incluindo fluxos de monitoramento de pessoas e veículos para criar diversas novas soluções de infraestrutura full-stack para aplicações como estacionamento, varejo, cassinos e estádios. De acordo com a Yole Intelligence, parte do Yole Group, o mercado de infraestrutura inteligente para o sensor Lidar crescerá de US$ 108 milhões em 2021 para US$ 1,1 bilhão em 20271. Para atender a estes mercados em crescimento, a Velodyne vai integrar o software robusto de IA e análise da Bluecity, que será fornecido no modelo Software como um Serviço (SaaS, Software as a Service), com o software de percepção do sensor Lidar, o Vella, da Velodyne. Esta integração facilitará a criação de novas soluções de software baseadas no sensor Lidar da Velodyne para infraestrutura industrial, robótica e inteligente, que possibilita a aceleração do tempo de mercado dos clientes com sistemas de visão autônomos para estes mercados.

O software Vella traduz os dados do Lidar para informações práticas para que os sistemas autônomos possam observar e entender os ambientes em que atuam. Os dados do Vella em tempo real permitem aos sistemas autônomos tomar decisões e agir, como um robô ou veículo que anda com segurança, e fornece análises, por exemplo, uma solução de tráfego que ajuda as comunidades a entender as principais causas de colisões de quase acidente, luz vermelha em funcionamento e outros comportamentos do usuário da estrada.

1Fonte: LiDAR 2022 – Focus on Automotive and Industrial Report, Yole Intelligence, 2022

