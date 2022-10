Velodyne Lidar übernimmt das AI-Softwareunternehmen Bluecity

Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity's AI, performing real-time object detection, classification and tracking. Video credit: Velodyne Lidar/Bluecity

Intersection in Austin, Texas with Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution installed using Velodyne's lidar sensors and Bluecity's AI software. Image credit: Velodyne Lidar

Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, installed at an intersection in San Jose, CA. Image credit: Velodyne Lidar

Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, installed at an intersection in San Jose, CA. Image credit: Velodyne Lidar

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute die Übernahme von Bluecity bekannt, einem in Montreal ansässigen Softwareunternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das mit seinen Lidar-basierten Lösungen der nächsten Generation Probleme in den Bereichen Sicherheit, Verkehr und Infrastruktur löst. Mit der Komplettübernahme unterstreicht Velodyne sein Engagement für den Erfolg seiner Kunden durch die Bereitstellung von branchenweit führenden, autonomen Bildverarbeitungslösungen auf KI-Basis. Es wird erwartet, dass die Eingliederung von Bluecity keine wesentlichen Auswirkungen auf die Betriebskosten und den Einsatz von Barmitteln haben wird. Die Führungskräfte, Softwareentwickler und Vertriebsteams von Bluecity werden zu Velodyne wechseln.

Velodyne und Bluecity arbeiten schon seit vielen Jahren gemeinsam an der Entwicklung von Lidar-gestützten Lösungen für Smart-City-Anwendungen. Die Intelligent Infrastructure Solution (IIS) von Velodyne ist eine Kombination aus den preisgekrönten Lidar-Sensoren des Unternehmens und der KI-Software von Bluecity. IIS sorgt für Verkehrsüberwachung und -analyse zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und -effizienz und unterstützt Städte bei der Planung intelligenterer und umweltfreundlicherer Verkehrssysteme. Die Lösung wird auf vier Kontinenten in 74 Installationen eingesetzt, darunter in inländischen Systemen in Kalifornien, Colorado, Florida, New Jersey, Maryland, Texas, Nevada und Michigan sowie in ausländischen Systemen in Kanada, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Finnland, Deutschland und Australien.

“Wir freuen uns, Bluecity als vollwertiges Mitglied des Velodyne-Teams willkommen zu heißen. Diese außergewöhnlich talentierte Gruppe von Innovatoren bringt eine bahnbrechende KI- und Analysesoftware mit, die unsere Lidar-Sensoren und unsere Vella-Software perfekt ergänzt”, sagte Dr. Ted Tewksbury, CEO von Velodyne Lidar. “Die Kundenreaktion auf die Lidar-basierten Systemlösungen von Velodyne war unglaublich positiv. Die Kunden nutzen unsere Lidar- und KI-gestützten Analysen zur Gewinnung von geschäftlichen Einblicken und zur Verbesserung von Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz und Verkehrsgerechtigkeit auf eine Art und Weise, die mit herkömmlichen Kameras oder Radar allein nie möglich gewesen wäre. Unsere Übernahme von Bluecity ist ein weiterer Beleg dafür, dass ein systematischer Lösungsansatz aus Software und Hardware ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für Velodyne auf allen unseren Endmärkten ist.”

“Bluecity glaubt fest an die Vision von Velodyne, zum führenden Anbieter von KI-gestützten autonomen Bildverarbeitungssystemen zu werden”, sagte Dr. Asad Lesani, Mitgründer und CEO von Bluecity. “Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den erstklassigen Lidar-Sensoren von Velodyne haben uns vor Augen geführt, wie sehr die Lösungen von Velodyne dazu beitragen können, die Sicherheit und Effizienz von Kommunen zu erhöhen. Unser Team ist begeistert, jetzt zu Velodyne zu gehören.”

Velodyne erweitert sein Portfolio an Komplettlösungen

Velodyne wird die Fähigkeiten seiner Intelligent Infrastructure Solution weiter ausbauen, darunter die Überwachung von Personen- und Fahrzeugströmen, um so eine Palette von neuen, ganzheitlichen Infrastrukturlösungen für Anwendungen wie Parksysteme, den Einzelhandel, Kasinos und Stadien zu schaffen. Laut Yole Intelligence, einem Unternehmen der Yole-Gruppe, wird der Markt der intelligenten Infrastrukturen für Lidar von 108 Mio. $ im Jahr 2021 auf 1,1 Mrd. $ im Jahr 2027 wachsen1. Zur Bedienung dieser wachsenden Märkte wird Velodyne die robuste KI- und Analysesoftware von Bluecity, die im Rahmen eines SaaS-Modells (Software as a Service) bereitgestellt wird, in die Lidar-Wahrnehmungssoftware Vella von Velodyne integrieren. Diese Integration wird die Entwicklung neuer Lidar-basierter Softwarelösungen von Velodyne für Industrie, Robotik und intelligente Infrastrukturen erleichtern und den Kunden kürzere Markteinführungszeiten für autonome Bildverarbeitungssysteme auf diesen Märkten ermöglichen.

Die Vella-Software wandelt Lidar-Daten in verwertbare Informationen um, so dass autonome Systeme die Umgebung, in der sie eingesetzt werden, beobachten und verstehen können. Die von Vella gelieferten Echtzeitdaten versetzen autonome Systeme wie etwa einen Roboter oder ein Fahrzeug, das sich sicher bewegt, in die Lage, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus erstellen sie Analysen wie z. B. eine Verkehrslösung, die Kommunen dabei hilft, die Ursachen für Beinahezusammenstöße, das Überfahren roter Ampeln und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zu verstehen.

1Quelle: LiDAR 2022 – Focus on Automotive and Industrial Report, Yole Intelligence, 2022

