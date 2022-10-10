One Mind at Work、哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室和道德村協會推出首個不僅衡量而且旨在提升和創新工作場所心理健康的綜合策略——工作場所心理健康指數

加州拉瑟福頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的心理健康非營利組織One Mind at Work、哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室和企業道德標準評測公司道德村協會(Ethisphere)已達成合作夥伴關係，共同開發工作場所心理健康指數。該指數包括對支援員工心理健康的組織計畫和實務的標準化評估，以及提供建議和資源以指導資料導向型策略改進和創新的建議庫。

在全球新冠肺炎疫情的推動下，關注工作中心理健康的理由變得從未如此強烈。世界衛生組織(World Health Organization)的研究顯示，15%的成年員工受到心理健康狀況的影響。大多數員工希望他們的雇主能夠支持他們的心理健康，而且幾乎所有的人都認為，雇主可以採取一些行動來真正改變現狀。

認識到提供標準化工具來幫助全球所有規模和行業的組織投資永續的最佳實務工作場所心理健康計畫的重要性之後，由九個組織組成的創始企業委員會聚集在一起，幫助推動工作場所心理健康指數的開發和採用。這些創始成員貢獻了他們的專長和觀點，以確保該指數的實用價值。

創始成員包括：

安盛亞洲及非洲，主要創始成員

怡安

美國銀行

Business Group on Health

HCA Healthcare

怡和洋行、MINDSET Care Limited（新加坡）和MINDSET Limited（香港）

LifeWorks

保誠

URAC

工作場所心理健康指數將在目前的公開測試階段結束後於2023年初推出。

透過完成工作場所心理健康指數，各組織可以對其計畫和服務進行衡量，並使用產生的個人化報告來幫助開發高品質服務和產品，然後將其轉化為實際影響。

該指數透過演算法驅動的資源庫和實用建議為領導者提供指導，符合國際指南和標準，其中包括國際標準組織、永續發展會計準則委員會和最近發表的世界衛生組織指南。這些資源和以證據為基礎的建議將為企業領導者提供真實的資料，幫助他們就心理健康計畫的影響因素做出策略決策。

工作場所心理健康指數的「3P框架」評估了員工心理健康計畫在保護、促進和關懷提供方面的連續性。該評估深入10個組織類別：心理健康策略、領導力、員工參與、溝通、組織文化、心理健康訓練、工作環境、心理健康福利、工作實務以及監測和報告。

One Mind at Work執行董事Christina McCarthy表示：「這場疫情突出了公司投資永續心理健康策略來支持員工的必要性。雖然不同公司採用的方法各不相同，但以證據和技術支援為基礎的工作場所心理健康指數設定了一個共同標準，就對工作場所心理健康計畫進行評估提供了最佳實務指南，這對確保成功至關重要。它還有助於企業獲得易於取得的資源和實用建議，以有效、可衡量的方式支持工作場所員工的心理健康。」

哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室主任Kathleen M. Pike博士表示：「資料不會說謊。心理健康正在影響著每家公司的員工，忽視它是不可取的。工作場所心理健康指數旨在為那些認識到員工需求並準備應對這一重大問題的領導者提供支援。透過與One Mind和道德村協會合作，我們正在利用豐富的專長，建立以證據為基礎的解決方案，旨在幫助領導者推動以資料為依據的策略，從而為員工帶來更好的健康狀態和更高的生產力，同時為人才招募和留任提供支援。」

道德村協會評測部執行副總裁Craig Moss表示：「我們很高興與哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室和One Mind合作，將我們在開發成熟度評估方面的專長應用到心理健康實務這一關鍵領域。公司最終需要創造一種支援員工心理健康的文化。工作場所心理健康指數將就何為優秀制定標準，建立成熟度階梯，並提供資源，促使改進過程更快、更有效。在安盛集團的領導下，創始企業委員在幫助我們瞭解當前的實務、挑戰和改進機會方面提供了巨大幫助。」

安盛亞洲和非洲區執行長Gordon Watson表示：「我們很自豪成為這一開創性工作場所心理健康指數的主要創始成員，在與One Mind、哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室和道德村協會的合作中發揮領導作用。雖然公司越來越多地透過擴大福利來支持員工的心理健康，但在衡量所取得的進展方面還需要更多努力。該指數將為企業建立一條指導性路徑，幫助它們取得符合國際標準的可衡量進展，進而解決這一關鍵差距。這對於企業繼續投資和完善心理健康計畫並最終為員工提供更好的心理健康結果至關重要。」

如需瞭解關於工作場所心理健康指數的更多資訊，請造訪mentalhealthindex.org，或寄送電子郵件至info@mentalhealthindex.org。

關於One Mind和One Mind at Work

One Mind是一家領先的心理健康非營利組織，透過科學和宣傳療愈生命。圍繞我們的共同願景「促進所有人的大腦健康」，One Mind正在推動一項三管齊下的計畫策略，即加速發現、擴大實施和轉變社會文化。我們正在共同創造一個世界，讓所有面臨大腦健康問題的人都可以建立健康、充實高效的生活。www.onemind.org

作為One Mind的一部分，One Mind at Work是一個全球組織聯盟，致力於制定和實施工作場所心理健康和福祉的黃金標準。世界上大多數人成年後有三分之一的時間是在工作中度過的，因此雇主有巨大的機會來改善所有人的生活品質，並在推動心理健康解決方案方面發揮關鍵作用。不解決心理健康需求會招致代價高昂的後果，如更高的缺勤率、更多的債務和生產力損失。One Mind at Work相信，一群目標堅定的執行長可以改變我們對心理健康、大腦健康和工作場所幸福的看法和做法。One Mind at Work目前包括近150個成員組織。

關於哥倫比亞大學心理健康與工作設計實驗室

心理健康與工作設計實驗室由Kathleen M. Pike博士領導，致力於就促進工作場所心理健康提供思想領導、內容專長、科學研究和策略指導。心理健康與工作設計實驗室長期以來與全球各種組織（包括非營利和營利性組織）密切合作，協助解決工作中的心理健康問題。作為哥倫比亞-世界衛生組織全球心理健康中心的一部分，Pike博士和他的同事為即將實施的世界衛生組織《工作場所心理健康指南》提供了科學分析和報告。心理健康與工作設計實驗室提供有針對性的研究報告、分析模型、調查工具和訓練計畫，致力於將科學轉化為實務，從而改善工作中的心理健康。心理健康與工作設計實驗室簡化了與哥倫比亞大學世界著名研究人員的工作過程，為追求員工心理健康解決方案帶來了科學嚴謹性。

關於道德村協會

道德村協會是定義和推動合乎道德的商業實務標準的全球領導者，這些標準有助於形成企業特性、增強市場信任度和促進商業成功。道德村協會在利用資料導向型見解來衡量和定義核心道德標準方面擁有深厚的專長，可幫助公司增強企業特性。道德村協會透過其 World’s Most Ethical Companies® (全球最具商業道德企業)表彰計畫來表彰卓越成就，向業界專家界推介商業道德領導力聯盟(BELA)，並透過《道德村協會雜誌》展示道德方面的趨勢和最佳實務。道德村協會還透過資料導向型評估、基準測試和指導來幫助提高業務績效。如需瞭解更多資訊，請造訪https://ethisphere.com。

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