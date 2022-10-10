One Mind at Work、哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室和道德村协会推出首个不仅衡量而且旨在提升和创新工作场所心理健康的综合战略——工作场所心理健康指数

加州卢瑟福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的心理健康非营利组织One Mind at Work、哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室和企业道德标准评测公司道德村协会(Ethisphere)已达成合作伙伴关系，共同开发工作场所心理健康指数。该指数包括对支持员工心理健康的组织计划和实践的标准化评估，以及提供建议和资源以指导数据驱动的战略改进和创新的建议库。

在全球新冠肺炎疫情的推动下，关注工作中心理健康的理由变得从未如此强烈。世界卫生组织的研究表明，15%的成年员工受到心理健康状况的影响。大多数员工希望他们的雇主能够支持他们的心理健康，而且几乎所有的人都认为，雇主可以采取一些行动来真正改变现状。

认识到提供标准化工具来帮助全球所有规模和行业的组织投资可持续的最佳实践工作场所心理健康计划的重要性之后，由九个组织组成的创始企业委员会聚集在一起，帮助推动工作场所心理健康指数的开发和采用。这些创始成员贡献了他们的专长和观点，以确保该指数的实用价值。

创始成员包括：

安盛亚洲及非洲，主要创始成员

怡安

美国银行

Business Group on Health

HCA Healthcare

怡和洋行、MINDSET Care Limited（新加坡）和MINDSET Limited（香港）

LifeWorks

保诚

URAC

工作场所心理健康指数将在目前的公开测试阶段结束后于2023年初推出。

通过完成工作场所心理健康指数，各组织可以对其计划和服务进行衡量，并使用生成的个性化报告来帮助开发高质量服务和产品，然后将其转化为实际影响。

该指数通过算法驱动的资源库和实用建议为领导者提供指导，符合国际指南和标准，其中包括国际标准化组织、可持续发展会计准则委员会和最近发布的世界卫生组织指南。这些资源和基于证据的建议将为企业领导者提供真实的数据，帮助他们就心理健康计划的影响因素做出战略决策。

工作场所心理健康指数的“3P框架”评估了员工心理健康计划在保护、促进和关怀提供方面的连续性。该评估深入10个组织类别：心理健康战略、领导力、员工参与、沟通、组织文化、心理健康培训、工作环境、心理健康福利、工作实践以及监测和报告。

One Mind at Work执行董事Christina McCarthy表示：“ 这场疫情突出了公司投资可持续心理健康战略来支持员工的必要性。虽然不同公司采用的方法各不相同，但基于证据和技术支持的工作场所心理健康指数设定了一个共同标准，就对工作场所心理健康计划进行评估提供了最佳实践指南，这对确保成功至关重要。它还有助于企业获得易于获取的资源和实用建议，以有效、可衡量的方式支持工作场所员工的心理健康。”

哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室主任Kathleen M. Pike博士表示：“ 数据不会说谎。心理健康正在影响着每家公司的员工，忽视它是不可取的。工作场所心理健康指数旨在为那些认识到员工需求并准备应对这一重大问题的领导者提供支持。通过与One Mind和道德村协会合作，我们正在利用丰富的专长，创建基于证据的解决方案，旨在帮助领导者推动以数据为依据的战略，从而为员工带来更好的健康状态和更高的生产力，同时为人才招聘和保留提供支持。”

道德村协会评测部执行副总裁Craig Moss表示：“ 我们很高兴与哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室和One Mind合作，将我们在开发成熟度评估方面的专长应用到心理健康实践这一关键领域。公司最终需要创造一种支持员工心理健康的文化。工作场所心理健康指数将就何为优秀制定标准，创建成熟度阶梯，并提供资源，促使改进过程更快、更有效。在安盛集团的领导下，创始企业委员在帮助我们了解当前的实践、挑战和改进机会方面提供了巨大帮助。”

安盛亚洲和非洲区首席执行官Gordon Watson表示：“ 我们很自豪成为这一开创性工作场所心理健康指数的主要创始成员，在与One Mind、哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室和道德村协会的合作中发挥领导作用。虽然公司越来越多地通过扩大福利来支持员工的心理健康，但在衡量所取得的进展方面还需要更多的努力。该指数将为企业建立一条指导性路径，帮助它们取得符合国际标准的可衡量进展，进而解决这一关键差距。这对于企业继续投资和完善心理健康计划并最终为员工提供更好的心理健康结果至关重要。”

如需了解关于工作场所心理健康指数的更多信息，请访问mentalhealthindex.org，或发送电子邮件至info@mentalhealthindex.org。

关于One Mind和One Mind at Work

One Mind是一家领先的心理健康非营利组织，通过科学和宣传疗愈生命。围绕我们的共同愿景“促进所有人的大脑健康”，One Mind正在推进一项三管齐下的计划战略，即加速发现、扩大实施和转变社会文化。我们正在共同创造一个世界，让所有面临大脑健康问题的人都可以建立健康、充实高效的生活。www.onemind.org

作为One Mind的一部分，One Mind at Work是一个全球组织联盟，致力于制定和实施工作场所心理健康和福祉的黄金标准。世界上大多数人成年后有三分之一的时间是在工作中度过的，因此雇主有巨大的机会来改善所有人的生活质量，并在推动心理健康解决方案方面发挥关键作用。不解决心理健康需求会招致代价高昂的后果，如更高的缺勤率、更多的债务和生产力损失。One Mind at Work相信，一群目标坚定的首席执行官可以改变我们对心理健康、大脑健康和工作场所幸福的看法和做法。One Mind at Work目前包括近150个成员组织。

关于哥伦比亚大学心理健康与工作设计实验室

心理健康与工作设计实验室由Kathleen M. Pike博士领导，致力于就促进工作场所心理健康提供思想领导、内容专长、科学研究和战略指导。心理健康与工作设计实验室长期以来与全球各种组织（包括非营利和营利性组织）密切合作，协助解决工作中的心理健康问题。作为哥伦比亚-世界卫生组织全球心理健康中心的一部分，Pike博士和他的同事为即将出台的世界卫生组织《工作场所心理健康指南》提供了科学分析和报告。心理健康与工作设计实验室提供有针对性的研究报告、分析模型、调查工具和培训计划，致力于将科学转化为实践，从而改善工作中的心理健康。心理健康与工作设计实验室简化了与哥伦比亚大学世界著名研究人员的工作过程，为追求员工心理健康解决方案带来了科学严谨性。

关于道德村协会

道德村协会是定义和推动合乎道德的商业实践标准的全球领导者，这些标准有助于形成企业特性、增强市场信任度和促进商业成功。道德村协会在利用数据驱动的见解来衡量和定义核心道德标准方面拥有深厚的专长，可帮助公司增强企业特性。道德村协会通过其“全球最具商业道德企业”(World’s Most Ethical Companies®)表彰计划来表彰卓越成就，向业内专家界推介商业道德领导力联盟(BELA)，并通过《道德村协会杂志》展示道德方面的趋势和最佳实践。道德村协会还通过数据驱动的评估、基准测试和指导来帮助提高业务表现。如需了解更多信息，请访问https://ethisphere.com。

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