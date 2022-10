RUTHERFORD, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--

One Mind at Work, Columbia University Mental Health + Work Design Lab e Ethisphere anunciam o Mental Health at Work Index™, a primeira estratégia abrangente deste tipo para não apenas medir, mas também melhorar e inovar a saúde mental no local de trabalho

One Mind at Work, uma organização sem fins lucrativos líder em saúde mental, Columbia University Mental Health + Work Design Lab, e a empresa de medição de padrões éticos corporativos, Ethisphere, formaram uma parceria para desenvolver o Mental Health at Work Index™. O Índice inclui uma avaliação padronizada de programas e práticas organizacionais que dão suporte à saúde mental da força de trabalho e uma série de conselhos que fornece recomendações e recursos para orientar melhorias estratégicas e inovações orientadas por dados.

Acelerado pela pandemia de COVID em todo o mundo, o caso de atendimento à saúde mental no trabalho nunca foi tão grande. Pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que 15% dos adultos que trabalham são afetados por uma condição de saúde mental. A maioria dos trabalhadores espera que seus empregadores deem amparo à sua saúde mental e quase todos acreditam que os empregadores poderiam tomar medidas que fariam uma diferença real.

Reconhecendo a importância de fornecer uma ferramenta padronizada para ajudar organizações de todos os portes e setores a investir a nível mundial em programas sustentáveis de saúde mental no local de trabalho e com as melhores práticas, um Conselho Corporativo de Fundação de nove organizações se uniu para ajudar a impulsionar o desenvolvimento e a adoção do Mental Health at Work Index™. Estes membros fundadores contribuem com seus conhecimentos e perspectivas para garantir o valor prático do Índice.

Os membros de fundação incluem:

AXA, Ásia e África, Sócio Principal Fundador

Aon

Bank of America

Business Group on Health

HCA Healthcare

Jardine Matheson, MINDSET Care Limited (Singapura) and MINDSET Limited (Hong Kong)

LifeWorks

Prudential

URAC

O Mental Health at Work Index™ será lançado no início de 2023 após estar concluída a atual fase de testes beta.

Ao concluir o The Mental Health at Work Index™, as organizações podem comparar seus programas e serviços e usar os relatórios personalizados gerados para ajudar a desenvolver serviços e ofertas de alta qualidade que irão se traduzir em impacto real.

Alinhado com orientações e padrões internacionais, incluindo a Organização Internacional de Padronização, o Conselho de Normas Contábeis de Sustentabilidade e diretrizes da Organização Mundial da Saúde recentemente lançadas, o Índice direciona líderes mediante uma série de recursos e recomendações práticas orientadas por algoritmos. Estes recursos e recomendações com base em evidências irão oferecer aos líderes empresariais dados reais para informar a tomada de decisões estratégicas sobre o que tem impacto quando se trata de programas de saúde mental.

O Índice de Saúde Mental no Trabalho "Three Ps Framework" avalia os programas de saúde mental da força de trabalho em todo o processo contínuo de Proteção, Promoção e Provisão de Cuidados. A avaliação se aprofunda em 10 categorias organizacionais: estratégia de saúde mental, liderança, engajamento da força de trabalho, comunicação, cultura organizacional, treinamento em saúde mental, ambiente de trabalho, benefícios de saúde mental, práticas de emprego e monitoramento, bem como relatórios.

Christina McCarthy, diretora executiva da One Mind at Work, disse: " A pandemia destacou a necessidade de as empresas investirem em estratégias sustentáveis de saúde mental para dar apoio a seus funcionários. Embora as abordagens variem entre as diferentes empresas, o Índice de Saúde Mental no Trabalho, baseado em evidências e habilitado por tecnologia, define um padrão comum, com diretrizes de práticas recomendadas sobre a avaliação de iniciativas de saúde mental no local de trabalho que são vitais para garantir seu êxito. Também ajuda a equipar as empresas com recursos de fácil acesso e recomendações práticas para dar suporte à saúde mental no local de trabalho de modo impactante e mensurável."

Dra. Kathleen M. Pike, diretora da Columbia University Mental Health + Work Design Lab, disse: " Os dados não mentem. A saúde mental está impactando a força de trabalho em todas as empresas e ignorá-la não é uma opção. O Índice de Saúde Mental no Trabalho foi desenvolvido para capacitar os líderes que reconhecem as necessidades de sua força de trabalho e estão prontos para avançar nesta questão crucial. Ao fazer parceria com a One Mind e a Ethisphere, estamos aproveitando uma conteúdo de experiências, ao criar soluções com base em evidências para ajudar os líderes a conduzir estratégias informadas por dados que se traduzem em melhor saúde e maior produtividade aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que reforçam o recrutamento e a retenção de talentos."

Craig Moss, vice-presidente executivo de medição da Ethisphere, disse: " É empolgante fazer parceria com a Columbia University Mental Health + Work Design Lab e One Mind para trazer nossa experiência no desenvolvimento de avaliações de maturidade ao tema vital de práticas de saúde mental. Em última análise, as empresas precisam criar uma cultura que apoie a saúde mental de sua força de trabalho. O Índice de Saúde Mental no Trabalho irá definir o que é bom, criar uma escada de maturidade e fornecer recursos para tornar a jornada de melhorias mais rápida e eficiente. Sob a liderança da AXA, o Conselho Corporativo de Fundação vem sendo um enorme recurso para nos ajudar a compreender as práticas atuais, desafios e oportunidades de aperfeiçoamento."

Gordon Watson, diretor executivo da AXA na Ásia e África, disse: " Estamos orgulhosos de ser a principal parceria de fundação deste pioneiro Índice de Saúde Mental no Trabalho, assumindo um papel de liderança na cooperação com a One Mind, Columbia University Mental Health + Work Design Lab e a Ethisphere. Embora as empresas estejam cada vez mais aumentando os benefícios para respaldar o bem-estar mental de seu pessoal, é necessário mais quando se trata de comparar o progresso obtido. O Índice irá abordar esta lacuna crítica ao estabelecer uma rota guiada para as empresas atingirem um progresso mensurável segundo os padrões mundiais. Isto é essencial, pois as empresas continuam investindo e refinando suas iniciativas de saúde mental e, por fim, oferecendo melhores resultados de saúde mental aos funcionários."

Para mais informação sobre o Índice de Saúde Mental no Trabalho, acesse mentalhealthindex.org, ou por e-mail em info@mentalhealthindex.org.

Sobre a One Mind and One Mind at Work

A One Mind é uma organização sem fins lucrativos com liderança em saúde mental que cura vidas mediante ciência e advocacia. Em torno de nossa visão coletiva de "Acelerar a Saúde Cerebral para Todos", a One Mind está avançando em uma estratégia de programa de três frentes para acelerar as descobertas, escalonar a implementação e transformar a cultura social. Juntos, estamos criando um mundo onde todas as pessoas que enfrentam desafios de saúde cerebral possam ter vidas saudáveis e produtivas. www.onemind.org

Como um braço da One Mind, a One Mind at Work é uma coalizão mundial de organizações comprometidas com o desenvolvimento e implementação de um padrão superior para a saúde mental e o bem-estar no local de trabalho. Com a maioria da população mundial gastando um terço de sua vida adulta no trabalho, os empregadores têm uma tremenda oportunidade de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas e desempenhar um papel fundamental na condução de soluções de saúde mental. Deixar as necessidades de saúde mental não atendidas tem resultados custosos, como maior absenteísmo, maior responsabilidade e perda de produtividade. A One Mind at Work acredita que um grupo comprometido de diretores executivos pode transformar o modo como vemos e abordamos a saúde mental, a aptidão cerebral e o bem-estar no local de trabalho. Hoje, há cerca de 150 organizações membros da One Mind at Work.

Sobre a The Columbia University Mental Health + Work Design Lab

The Mental Health + Work Design Lab, conduzida pela Dra. Kathleen M. Pike, proporciona liderança de pensamento, conhecimento de conteúdo, pesquisa científica e orientação estratégica sobre o avanço da saúde mental no trabalho. The Mental Health + Work Design Lab tem um longo histórico de estreita cooperação com uma ampla gama de organizações, sem fins lucrativos e com fins lucrativos, em todo o mundo, a fim de abordar a saúde mental no trabalho. Como parte do Centro de Saúde Mental Global de Columbia - Organização Mundial da Saúde, a Dra. Pike e colegas contribuíram com análises e relatórios científicos para as próximas Diretrizes da OMS para Saúde Mental no Trabalho. Ao fornecer relatórios de pesquisa direcionados, modelos analíticos, instrumentos de pesquisa e programas de treinamento, The Mental Health + Work Design Lab está comprometido em traduzir a ciência em prática para melhorar a saúde mental no trabalho. The Mental Health + Work Design Lab agiliza o processo de trabalho com pesquisadores de renome mundial da Columbia para trazer rigor científico na busca de soluções de saúde mental da força de trabalho.

Sobre a Ethisphere

A Ethisphere é líder mundial na definição e avanço de padrões de práticas comerciais éticas que alimentam o caráter corporativo, a confiança do mercado e o sucesso comercial. A Ethisphere tem uma profunda experiência em medir e definir os principais padrões de ética usando percepções orientadas por dados que ajudam as empresas a aperfeiçoar o caráter corporativo. A Ethisphere homenageia a conquista superior através de seu programa de reconhecimento World's Most Ethical Companies®, oferece a uma comunidade de especialistas do setor a Business Ethics Leadership Alliance (BELA) e apresenta tendências e melhores práticas em ética com a Ethisphere Magazine. A Ethisphere também ajuda a aumentar o desempenho nos negócios mediante análises baseadas em dados, avaliação corporativa e orientação. Para mais informação, acesse https://ethisphere.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.